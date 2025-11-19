Gambie: La Commission Parlementaire constate des lacunes systématiques dans le cadastre de la Zone de Développement Touristique

Mr Aboubacarr S. Camara, le directeur général de l'Office du Tourisme de la Gambie, a révélé à la Commission Parlementaire Spéciale que l'Office du Tourisme de la Gambie a du s'appuyer pendant des années sur la mémoire et l'expertise technique de son personnel ainsi que sur des dossiers qui avaient été éparpillés pour les attributions de terrains dans la Zone de Développement Touristique, et ce, en raison du fait que l'Office du Tourisme de la Gambie ne dispose nullement d'une base de données fiables pour identifier et superviser l'exploitation des domaines fonciers.

Mr Camara a fait cet aveu après avoir été interrogé sur le mécanisme utilisé par l'Office du Tourisme de la Gambie pour superviser les attributions de terrain, veiller sur les terrains encore disponibles, et identifier les propriétés saisies ou découvertes par la Commission Janneh. Selon lui, l'absence d'un système fiable est l'une des raisons qui ont suscité sa consternation lorsqu'il a été informé que plusieurs domaines fonciers de la Zone de Développement Touristique avaient autrefois appartenu à l'ancien président.

« J'ai été surpris d'apprendre que toutes ces parcelles de terre avaient appartenu à l'ancien président, » a-t-il déclaré à la Commission Parlementaire Spéciale.

Il a révélé que la liste complète ne lui a été transmise que lorsque l'avocat lui a envoyé une dépêche. « Je n'ai ni distendu, ni supprimé les données qui m'ont été envoyées ; mon équipe technique a procédé à l'authentification des renseignements que j'ai reçus. »

En l'absence d'un système informatique, a déclaré Mr Camara, l'Office du Tourisme de la Gambie dépend majoritairement de sa division technique pour des renseignements sur les domaines vacants, les domaines qui ont été attribués, et les domaines encore disponibles dans la Zone de Développement Touristique.

« Ils sont informés sur tous les domaines fonciers qui ont été attribués et ceux qui sont vacants, la division technique dépend de l'expérience et du soutien du Département de la Planification du Ministère des Ressources Foncières, qui se sert habituellement de la carte du cadastre en vue de vérifier les délimitations et les attributions de domaines. »

Il a confirmé que la documentation existe, mais elle est inscrite sur papier. Il a été demandé au directeur général si l'Office du Tourisme de la Gambie conserve des fiches de renseignement sur tous les postulants et domaines fonciers. Il a répondu par l'affirmative, mais a précisé que les fiches de renseignement ne sont ni digitalisés, ni consolidés.

« Nous disposons d'une liste sur les domaines attribués, mais il n'existe aucune base de données fiables. » Le conseiller juridique de la Commission Parlementaire Spéciale a assailli Mr Camara de questions sur la raison pour laquelle, depuis sa nomination au poste de directeur général en 2020, il n'avait pas été informé sur les propriétés appartenant ou associées à l'ancien président et identifiées par la Commission Janneh.

« Je n'en avais nullement été informé, » a-t-il répondu.

Mr Camara a soutenu qu'il avait auparavant travaillé dans un autre département très éloigné du bureau central, et que les attributions de domaine dans la Zone de Développement Touristique requièrent un travail technique pour lequel il n'était aucunement préparé. Même après sa nomination au poste de directeur général, a-t-il précisé, la plupart des domaines disputés avait précédé sa nomination.

« L'attribution de la majorité, de pratiquement la totalité de ces domaines, a été opérée bien avant ma nomination au poste de directeur général, » a-t-il témoigné.

« Nous sommes dans la phase de conception d'une base de données; toutes les données sur les domaines fonciers de la Zone de Développement Touristique, notamment les années où ils ont été attribués, les dimensions, les identités des acquéreurs, et les domaines encore vacants, seront tous introduits dans le nouveau système. »

Mr Camara a reconnu les défaillances du système actuel, tout en affirmant que grâce au nouveau système présentement en phase de conception, la transparence et la clarté prévaudront désormais dans la gestion des domaines fonciers.

Le conseiller juridique de la Commission Parlementaire Spéciale l'a interrogé sur l'absence de limitations écrites concernant le nombre de fois qu'une personne est autorisée à postuler pour un domaine ou sur les dimensions du domaine qui est l'objet de la demande.

« Il n'est nulle part mentionné le nombre de fois qu'une personne est autorisée à postuler ; et il incombe généralement à la division technique de spécifier les dimensions du domaine qui doit être attribué, » a-t-il élaboré.

Ce processus, a-t-il affirmé, dépend entièrement de leur compétence technique - un autre domaine où il existe un manque de documentation écrite.

Mr Camara a précisé que l'Office du Tourisme de la Gambie n'est nullement autorisé à annuler des locations en l'absence d'instructions. Au cours de son mandat au poste de directeur général, aucune location n'a été annulée. Il incombe plutôt à la division juridique de fournir des justifications, qui sont transmises au Ministère pour l'avis du ministre de la justice avant que le gouvernement ne prenne une décision.

Il a également confirmé que le Ministère des Ressources Foncières n'est autorisé à procéder à l'annulation de sous-locations qu'avec preuve(s) à l'appui.