Maroc/Mali: Mondial U17 - Tranchants, les Lionceaux de l'Atlas filent aux quarts aux dépens du Mali

Les Lionceaux de l'Atlas, tranchants face au Mali (3-2), se sont qualifiés haut la main aux quarts de finale de la Coupe du monde U17, à l'issue du match des 8es de finale, disputé mardi au terrain n° 7 de l'Aspire Zone à Doha.

A l'entame de la rencontre, les Lionceaux de l'Atlas ont formé un bloc défensif compact face aux tentatives des Maliens d'ouvrir le score, avec une maîtrise du milieu de terrain et des incursions rapides des flancs pour se rapprocher de la surface de réparation de leur adversaire.

Dominant le ballon avec un jeu dynamique et rapide et un pressing poussé, les protégés de Nabil Baha ont clairement montré leurs aspirations offensives pour prendre l'avantage face à des maliens qui se sont contentés d'éloigner le ballon de la zone de danger.

Devant des supporters marocains qui ont enflammé les gradins du terrain n°7 par leur enthousiasme et leurs encouragements, les joueurs nationaux ont montré leur maîtrise de la récupération du ballon et un avantage dans les duels.

Ilyas Hidaoui (25e) a été derrière une frappe qui a failli changer le cours du match après un corner exécuté par Zakaria El Khalfioui.

Une faute commise par Lamine Keita et exécutée par Moncef Zekri a permis aux Lionceaux de l'Atlas d'ouvrir le score par Ziad Baha d'une frappe de la tête qui a trompé le gardien malien (29e).

L'avantage pris par le Onze national a poussé les Maliens à un sursaut offensif, notamment par Soumaila Fane (30e). Abdelali Eddaoudi a répliqué à la 36e minute par une frappe de la tête arrêtée par le gardien Lamine Sinaba.

Les Lionceaux de l'Atlas ont dû faire face à une montée en puissance du Mali qui s'est dangereusement rapproché de la surface de réparation du Maroc en quête du but égalisateur.

Un penalty accordé au Mali dans le temps additionnel de la première période a permis à Raymond Bomba d'égaliser (45+6e). Toutefois, les coéquipiers de Zekri ont achevé la première mi-temps sur une note positive puisqu'ils ont réussi à prendre l'avantage grâce à Ismail El Aoud (45+11e).

De retour des vestiaires, le Mali a essayé de surprendre les Lionceaux de l'Atlas, notamment par Seydou Dembélé (53e). La réponse marocaine est venue d'une frappe du dynamique Ismail El Aoud qui a accentué l'écart à la 66e minute de jeu, signant ainsi un doublé.

L'alignement de Nahel Haddani et Wassim Dardake (70e), respectivement en remplacement de Ziad Baha et Moncef Zekri, a permis à l'équipe nationale de se relancer plus dans le match.

Le pressing du Mali sur la ligne défensive du Maroc a donné ses fruits avec un but de Seydou Dembélé (90+6e).

Plus structurés, plus agressifs et avec une totale maîtrise de leur sujet, les Lionceaux de l'Atlas ont ainsi écrit une nouvelle page dans leur parcours dans cette compétition mondiale.

Le Maroc croisera le fer avec le Brésil en match des quarts de finale de la compétition, vendredi à l'Aspire Zone à Doha.