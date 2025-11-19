Afrique: LDC féminine de la CAF - L'AS FAR se qualifie pour la finale après sa victoire face au TP Mazembe aux tirs au but

19 Novembre 2025
Libération (Casablanca)

L'AS FAR s'est qualifiée pour la finale de la Ligue des champions (LDC) féminine de la CAF 2025, après sa victoire face au club congolais TP Mazembe aux tirs aux but (4-2), en demi-finale disputée, mardi soir, au Stade du Canal de Suez à Ismaïlia.

Le temps réglementaire s'étant soldé par un nul (0-0), les deux clubs ont eu recours aux tirs au but.

Grâce à cette victoire, l'équipe féminine de l'AS FAR s'est qualifiée pour la finale de la compétition continentale pour la deuxième fois consécutive.

Le deuxième match de demi-finale opposera l 'ASEC Mimosas et l'équipe égyptienne de FC Masar qui a terminé deuxième du groupe A et remporté la médaille de bronze lors de la précédente édition.

Les matchs de classement pour la troisième et la quatrième places ainsi que la finale auront lieu vendredi prochain.

