Afrique: Le Maroc bat l'Ouganda 4-0

La sélection nationale marocaine de football s'est imposée par 4 buts à 0 face à l'Ouganda, en match amical disputé mardi soir au Grand Stade de Tanger.

Dès les premières minutes, les intentions offensives des Lions de l'Atlas se sont affirmées. À la 4e minute, Ismael Saibari a délivré une superbe passe depuis le flanc gauche vers la surface. Neil El Aynaoui, bien placé, a repris le ballon d'un geste prompt pour ouvrir le score. Sa frappe, légèrement déviée par un défenseur ougandais, a pris à contre-pied le gardien Denis Onyango, offrant ainsi au Onze national une entame idéale.

La sélection marocaine a ensuite conservé sa nette domination, sans cependant se créer d'occasions franches. Ce n'est qu'à la 28e minute que Brahim Diaz s'est présenté devant le but sur une passe lumineuse de Noussair Mazraoui, mais sa frappe a été repoussée par le gardien ougandais. La tentative de reprise de Hamza Igamane a, elle aussi, été contrée par la défense.

Les attaques incessantes de l'équipe nationale ont abouti à son deuxième but, signé par Ismael Saibari à la suite d'un centre en retrait devant le but, parfaitement exploité par Noussair Mazraoui, consolidant ainsi l'avantage au score.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La sélection marocaine s'est distinguée par sa cohésion et la coordination de ses lignes, associées à une récupération rapide du ballon grâce à un pressing constant sur les porteurs du ballon ougandais.

La seconde mi-temps n'a apporté aucun changement dans la domination marocaine, à l'exception d'une unique occasion pour l'Ouganda à la 55e minute, sur un centre venu du côté droit que Jawad El Yamiq a parfaitement dégagé.

À la 64e minute, Walid Regragui a effectué ses premiers changements en remplaçant Sofyan Amrabat et Hamza Igamane par Soufiane Rahimi et Bilal El Khannouss, insufflant ainsi un nouvel élan à la ligne offensive.

À la 75e minute, le sélectionneur national a procédé à un triple remplacement, en faisant entrer Eliesse Ben Seghir, Ilias Akhomach et Sofiane Diop à la place de Brahim Diaz, Ezz-Eddine Ounahi et Ismael Saibari.

À la 78e minute, Soufiane Rahimi a obtenu un penalty après une obstruction évidente dans la surface de réparation, qu'il a transformé en troisième but pour le Onze national.

Après avoir consolidé le score, Walid Regragui a fait entrer, à la 81e minute, le jeune talent Abdelhamid Ait Boudlal en remplacement du capitaine de l'équipe, Ghanem Saïss.

Dans les dernières minutes du temps réglementaire (88e), la sélection nationale a de nouveau trouvé le chemin des filets face à l'Ouganda, cette fois par Bilal El Khannouss, parfaitement servi en profondeur par Ilias Akhomach, qui avait habilement remonté le ballon pour le lui remettre dans la surface de réparation.

Avec cette performance, l'équipe nationale porte sa série de victoires consécutives à 18, consolidant ainsi son record.

Cette rencontre amicale s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la sélection nationale en vue de sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations, que le Maroc accueillera du 21 décembre au 18 janvier.