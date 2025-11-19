Sénégal: Après l'incident à Keur Massar - La Police et la Gendarmerie jouent l'apaisement

Un incident survenu le 14 novembre 2025 à Keur Massar entre des éléments de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale a suscité de vives réactions après la diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux. Face à l'émoi provoqué, les deux institutions ont publié un communiqué conjoint pour apporter des éclaircissements et appeler au calme.

La Police et la Gendarmerie regrettent un épisode qu'elles qualifient « d'acte isolé », ne reflétant en rien la qualité de leurs relations quotidiennes. Elles soulignent la collaboration « exemplaire » qui unit habituellement les deux forces, engagées côte à côte dans leurs missions de sécurité publique.

Les directions générales des deux corps affirment avoir déjà pris des dispositions communes pour éclaircir les circonstances de la scène filmée et établir les responsabilités. L'objectif, rappellent-elles, est de préserver la cohésion entre les unités et d'éviter toute instrumentalisation susceptible de fragiliser la confiance du public.

En dépit de cet incident, Police et Gendarmerie réaffirment leur détermination à travailler « en parfaite synergie » pour assurer la sécurité des personnes et des biens, ainsi que le maintien de l'ordre public sur l'ensemble du territoire. Un message voulu rassurant, alors que les images continuent d'alimenter les discussions en ligne.