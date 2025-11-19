Genève a accueilli, du 14 au 16 novembre 2025, la Foire Internationale AFRONEO. En effet, après le succès obtenu à Bangkok en Thaïlande, cette nouvelle mission économique sénégalaise à Genève en Suisse a été dirigée par la Plate-forme "Bay Sa Waar". Une occasion pour les entrepreneurs sénégalais de promouvoir l'excellence du "Made in Sénégal" à l'international lors de cet événement.

Selon la présidente de la plate-forme "Baye Sa Waar", l'objectif sera de mettre en lumière les produits d'exception du Sénégal à travers une exposition dédiée. Une opportunité pour Fatou Fabira Dramé d'exprimer sa gratitude pour cette occasion offerte au Sénégal de rayonner au coeur de Genève, à l'occasion de cet AFRONEO 2025 où il est honoré comme invité d'honneur avec la présence de l'ambassadeur du Sénégal en Suisse.

"Excellence M. Barry, votre accompagnement, votre écoute et votre soutien ont été déterminants dans la réussite de notre participation à l'AFRINEO 2025. A travers vous, nous vous en remercions très chaleureusement le ministère des affaires étrangères et le ministère du commerce", a lancé d'emblée la présidente de la plate-forme "Baye Sa War", avant d'indiquer que ladite Plateforme est honorée de représenter les artisans sénégalais: "ces femmes et ces hommes qui travaillent avec passion, patience et excellence, perpétuant des héritages ancestraux tout en innovant pour répondre aux aspirations contemporaines".

Mme Fabira de souligner qur les artisans sénégalais ne sont pas que de simples producteurs d'objets mais, des gardiens de mémoire, des créateurs de beauté, des ambassadeurs culturels qui portent haut les couleurs du Sénégal.

"À travers la vannerie, la couture, le travail du cuir, le textile, la bijouterie, la sculpture, le tissage ou encore l'art décoratif, ils traduisent l'âme du pays, cette énergie profonde qui unit le savoir-faire, l'esthétique et l'identité", a-t-elle reconnu.

Cependant, cette année, malgré les contraintes liées à la non-délivrance de visas pour certains artisans basés au Sénégal, la mission a pu compter sur la mobilisation remarquable de ses membres artisans de la diaspora qui ont répondu présents "avec dignité, détermination et sens patriotique".

"Leur participation à l'AFR0NEO 2025 témoigne de la force du lien entre le Sénégal et ses fils et filles à travers le monde en défendant nos valeurs, portant nos traditions et contribuant au rayonnement économique et culturel de notre pays bien au-delà de nos frontières", a martelé la présidente de "Baye Sa War" qui ne manque pas de réaffirmer avec conviction son engagement à soutenir les artisans, à promouvoir les produits sénégalais sur les scènes régionales et internationales tout en renforçant la formation et la structuration des filières artisanales et à favoriser l'autonomisation économique des femmes et des jeunes à travers l'artisanat.

"C'est le lieu de souligner que nous croyons fermement que l'artisanat est un levier de souveraineté économique, un espace d'innovation, et une source de fierté collective. En participant à AFRONEO à Genève en partenariat avec LMG dont le Président Lamine Gueye à nos côtés, nous ne faisons pas que présenter des produits mais nous racontons le Sénégal et nous faisons vibrer l'esprit du pays".

A noter que que lors de ces rencontres d'affaires B2B à Genève, l'objectif de la mission sénégalaise était de mettre en lumière les produits d'exception du Sénégal à travers une exposition dédiée au Sénégal qui fut un moment de partage, de fierté et d'avenir.