Maroc: Coupe du monde 2026 - Les détenteurs de billets bénéficieront de créneaux prioritaires pour les entretiens de visa américain

Le président américain Donald Trump a annoncé, lundi, la mise en place d'un système de créneaux d'entretiens de visa prioritaires destiné aux détenteurs de billets pour les matchs de la Coupe du monde de football 2026, baptisé "FIFA Pass".

Pilotée par le département d'État américain, cette initiative, proposée à partir de début 2026, permettra d'accélérer la procédure de visa pour les détenteurs de billets et de gérer au mieux le grand flux de visiteurs attendus pour cet événement sportif de grande envergure.

Les Etats-Unis accueilleront l'été prochain 78 matches de la Coupe du monde, dans 11 villes hôtes, dans le cadre de cette manifestation sportive mondiale co-organisée avec le Mexique et le Canada.

"J'ai demandé à mon administration de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que la Coupe du monde 2026 soit un succès sans précédent", a lancé M. Trump depuis le Bureau ovale, en présence du Président de la FIFA, Gianni Infantino.

Le locataire de la Maison blanche a souligné que la Coupe du Monde 2026 constituera "une occasion unique de mettre en lumière la grandeur des compétitions sportives américaines de classe mondiale", notant que l'organisation de cette manifestation planétaire coïncidera avec la commémoration du 250e anniversaire de l'indépendance des Etats-Unis.

La Coupe du monde sera également "une opportunité économique extrêmement importante pour les travailleurs et les entreprises américains" en ce sens qu'elle devra générer plus de 30 milliards de dollars et créer près de 200.000 emplois aux États-Unis, a dit M. Trump.

Pour sa part, le Secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a indiqué que les États-Unis ont mobilisé à cet effet "plus de 400 agents consulaires supplémentaires à travers le monde afin de faire face à l'afflux de demandes de visa", doublant ainsi les effectifs consulaires dans certains consulats.

"Aujourd'hui, dans environ 80 % des pays, il est possible d'obtenir un rendez-vous de visa dans un délai de 60 jours. Auparavant, cela prenait six mois de plus, et dans certains cas, il est désormais possible d'obtenir un rendez-vous en moins de deux mois", a-t-il assuré.

Toutefois, M. Rubio a tenu à souligner que l'achat d'un billet pour la Coupe du monde ne garantit pas automatiquement l'obtention d'un visa américain ni l'admission aux États-Unis, mais qu'il assure uniquement un rendez-vous accéléré.

De son côté, M. Infantino a indiqué que les États-Unis "vont accueillir le monde" et que cette Coupe du monde sera inclusive, soulignant que le système "FIFA PASS" en est un exemple concret.

"Les États-Unis s'apprêtent à accueillir des supporters du monde entier à une échelle sans précédent. Nous ferons en sorte que le football unisse le monde en Amérique du Nord dès le coup d'envoi de la compétition en juin prochain", a-t-il ajouté.

Selon la FIFA, plus de six millions de billets seront mis en vente pour la Coupe du monde 2026, dont les matches se tiendront dans 16 villes hôtes du Canada, des États-Unis et du Mexique.