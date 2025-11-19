Maroc: Aéronautique - Airbus veut approfondir davantage son partenariat avec le pays

Le constructeur aéronautique européen, Airbus, ambitionne de renforcer davantage son partenariat avec le Maroc, a affirmé, lundi à Dubaï, Gabriel Sémelas, Président pour l'Afrique et le Moyen-Orient du groupe.

"Le Maroc est un pays extrêmement important pour Airbus. Nous continuons à explorer de nouveaux axes de coopération que nous pourrions développer avec le Royaume", a dit M. Sémelas lors d'une rencontre avec la presse, tenue en marge de la 19ème édition du "Dubaï Airshow" (17-21 novembre).

A cette occasion, le responsable a souligné que la situation géographique du Maroc constitue un atout "unique" pour accompagner les chaînes mondiales de production d'Airbus.

M. Sémelas a aussi rappelé que la présence d'Airbus au Maroc remonte à plus de deux décennies, notamment à travers Airbus Atlantic, spécialisée dans la fabrication de pièces composites, rapporte la MAP.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Avec l'acquisition de Spirit AeroSystems, actuellement en phase de finalisation, nous prévoyons de renforcer davantage nos activités au Maroc", a-t-il poursuivi, indiquant qu'il s'agit d'un axe stratégique majeur pour le groupe.

Et de conclure : "Nous restons constamment à l'affût de nouveaux partenariats susceptibles d'apporter une valeur ajoutée à notre chaîne d'approvisionnement mondiale dans cet écosystème".

Placé sous le thème "l'Avenir commence par ici", Dubaï Airshow réunit cette année plus de 1.500 exposants et constitue une plateforme majeure pour présenter les dernières innovations des secteurs de l'aviation et de l'aéronautique et renforcer les partenariats industriels à l'échelle internationale.

Le Maroc est représenté à ce rassemblement planétaire par une importante délégation conduite par le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh et composée de plusieurs responsables en charge des secteurs de l'aviation et de l'aéronautique.

La participation du Royaume est visible également grâce à l'aménagement d'un stand de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), avec à la clé une présence remarquable de plusieurs exposants de l'aéronautique.