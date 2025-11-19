Maroc: Magazine TTW - Le pays en passe de devenir un 'leader mondial' du tourisme

Le Maroc est en passe de devenir un "leader mondial" du tourisme grâce à une offre diversifiée et une feuille de route claire en matière de croissance, écrit lundi le magazine spécialisé Travel and Tour World (TTW), basé aux Etats-Unis.

Dans un article consacré à la destination Maroc, le magazine met en avant les principaux atouts touristiques du Royaume et sa stratégie pour poursuivre son ascension en tant que destination touristique mondiale de premier plan.

La publication rappelle à cet égard que le Maroc a franchi un nouveau cap dans son développement touristique en occupant la 13e place dans le dernier classement publié par ONU Tourisme, avec 16,6 millions de visiteurs accueillis entre janvier et octobre 2025 (+14 %), relevant que cette position montre non seulement l'attrait croissant du Royaume en tant que destination de choix, mais met également en évidence sa position stratégique dans le paysage touristique nord-africain au sens large, rapporte la MAP.

"Avec son riche patrimoine culturel, ses villes animées et ses paysages pittoresques, le Maroc a su séduire les voyageurs du monde entier à la recherche d'un mélange de tradition et de modernité", écrit le magazine, pour qui la croissance touristique du Royaume s'explique par l'efficacité des initiatives stratégiques du Maroc, centrées sur l'amélioration de l'expérience des visiteurs, la promotion des pratiques touristiques durables et l'investissement dans les infrastructures.

Et d'ajouter que le plan d'action national pour le tourisme 2023-2026, qui vise à doubler les recettes touristiques et à attirer 26 millions de visiteurs par an à l'horizon 2030, se trouve au coeur du succès touristique du Maroc.

Selon le magazine, ce plan d'action s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large visant à diversifier l'économie marocaine, à réduire sa dépendance vis-à-vis des industries traditionnelles et à positionner le tourisme comme un moteur économique clé.

"Grâce à cette stratégie globale, le Maroc s'attache à renforcer son attractivité auprès de différents segments touristiques. Qu'il s'agisse de tourisme patrimonial, d'aventure, d'expériences de luxe ou d'écotourisme, le Royaume se positionne pour répondre aux besoins d'un public international", souligne-t-on.

D'autre part, la publication note que la stratégie touristique du Maroc s'inscrit également dans la perspective de la co-organisation par le Royaume de la Coupe du monde de football 2030 avec l'Espagne et le Portugal, faisant observer que cette manifestation planétaire devrait générer un afflux massif de visiteurs.

Cet événement servira de catalyseur pour la poursuite de la croissance du tourisme, offrant une occasion unique de mettre en valeur les infrastructures touristiques modernes du Royaume et sa capacité à accueillir des événements internationaux de premier plan, conclut le magazine.