Maroc: Le pays, destination à fort potentiel pour les voyagistes néerlandais

Le Maroc en tant que destination touristique en plein essor suscite un vif intérêt auprès des tour-opérateurs touristiques néerlandais, a affirmé Frank Radstake, directeur général de l'Association néerlandaise des voyagistes (ANVR), la plus grande organisation professionnelle du secteur aux Pays-Bas.

Les 230 professionnels du tourisme néerlandais ayant participé du 13 au 16 novembre courant au congrès annuel de l'ANVR à Rabat, manifestent un grand intérêt pour le Maroc et sont très enthousiastes à proposer davantage cette destination à fort potentiel à leur clientèle, a indiqué M. Radstake dans une interview à MAP-Bruxelles.

Les congressistes néerlandais ont pu découvrir durant leur séjour au Maroc l'hospitalité légendaire du Royaume, les nombreuses opportunités touristiques que recèle le pays et l'immense diversité des expériences de voyage possibles, a ajouté le DG de l'ANVR.

"Nous avons été conquis par la beauté et la richesse culturelle des villes touristiques que nous avons pu visiter lors de notre séjour au Maroc. Je suis convaincu que nous verrons une forte augmentation des arrivées des touristes néerlandais dès la prochaine saison", a-t-il assuré.

M. Radstake a en outre fait part de la volonté de l'ANVR de sceller un partenariat commercial avec l'Office national marocain du tourisme (ONMT) en vue de renforcer la coopération entre les professionnels néerlandais et marocains et bâtir une relation durable favorisant le développement des échanges touristiques entre les deux pays.

"Nous souhaitons que l'ONMT devienne un partenaire commercial de destination de l'ANVR, afin de jeter les bases d'une relation durable et structurée. Je vois également une excellente opportunité d'organiser un sommet de haut niveau au Maroc dans les années à venir, pour continuer à bâtir sur les liens exceptionnels que nous avons désormais établis", a-t-il insisté.

Le patron de l'ANVR a en outre noté que le congrès annuel de Rabat a été l'occasion pour les participants de retracer "400 ans de relations entre le Maroc et les Pays-Bas" et de présenter le potentiel touristique marocain pour les voyagistes et les tour opérateurs néerlandais.

Les intervenants ont apporté un éclairage précieux sur les liens séculaires ayant toujours existé entre le Maroc et les Pays-Bas et présenté de manière approfondie la vaste offre touristique du Maroc et son attractivité pour les voyageurs néerlandais, a-t-il précisé.

M. Radstake a noté que le choix de la capitale marocaine comme ville hôte du congrès 2025 de l'ANVR s'inscrit dans un projet initialement prévu en 2020, mais qui a dû être reporté en raison de la pandémie de Covid-19. "Nous attendions depuis de trouver une nouvelle opportunité pour visiter le Maroc", a-t-il dit, notant que le choix de Rabat, qui s'impose de plus en plus comme une ville touristique attractive, a été fait en concertation avec l'ONMT.

Le DG de l'ANVR s'est félicité à cet égard du fait que les objectifs de ce congrès ont été pleinement atteints en ce sens que les participants ont pu découvrir une nouvelle destination prometteuse et nouer des contacts utiles lors de cet événement de networking, le plus grand pour l'industrie néerlandaise du voyage.

Il a enfin exprimé son immense gratitude aux partenaires marocains pour l'organisation "impeccable" de ce congrès annuel, soutenant qu'ils ont fait montre d'une grande hospitalité et d'une "véritable maîtrise organisationnelle".