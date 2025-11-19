Maroc: Festival International du Film de Marrakech - La composition du jury de la 22ème édition dévoilée

Le Festival International du Film de Marrakech a dévoilé, mercredi, la composition du jury de sa 22e édition, qui se tiendra du 28 novembre au 6 décembre 2025.

Le jury, composé de huit personnalités de premier plan issues de quatre continents et de différentes générations, aura pour mission d'apprécier les quatorze premiers et seconds longs métrages présentés en compétition officielle, dédiée à la découverte de nouveaux talents internationaux, indique un communiqué des organisateurs.

Le réalisateur coréen Bong Joon Ho, dont le film "Parasite" a marqué l'histoire en remportant la Palme d'or puis quatre Oscars, présidera le jury, ajoute la même source, rappelant que son œuvre, saluée pour son inventivité formelle et sa portée critique, a profondément renouvelé le dialogue entre cinéma d'auteur et cinéma grand public.

Il sera entouré de créateurs et d'interprètes dont les parcours reflètent pleinement la vitalité du cinéma mondial d'aujourd'hui, dont le réalisateur brésilien Karim Aïnouz, qui a conquis le public international avec "La Vie invisible d'Euridice Gusmão" (Prix Un Certain Regard à Cannes), le cinéaste marocain Hakim Belabbes, figure essentielle d'un cinéma intime et ancré dans la mémoire et la réalisatrice française Julia Ducournau, Palme d'or pour "Titane".

Le jury comprend également l'acteur et réalisateur iranien Payman Maadi, révélé mondialement dans "Une séparation" d'Asghar Farhadi (Ours d'or à Berlin et Oscar du Meilleur film en langue étrangère) et lauréat de l'Ours d'argent du meilleur acteur, l'actrice américaine Jenna Ortega, star de la série Wednesday et du film Beetlejuice Beetlejuice de Tim Burton, la cinéaste canadienne Celine Song, auteure du très acclamé "Past Lives", ainsi que l'actrice anglo-argentine Anya Taylor-Joy, révélée dans "Le Jeu de la dame" et remarquée dans "Furiosa : Une saga Mad Max" et "Dune, deuxième partie".

En réunissant des artistes issus de champs créatifs complémentaires, le Festival International du Film de Marrakech réaffirme son engagement à favoriser la circulation des idées et des esthétiques, en créant un espace de dialogue entre les cultures et les générations du cinéma, soutient le communiqué.

Le palmarès de cette 22e édition du Festival International du Film de Marrakech sera dévoilé lors de la cérémonie de clôture, le samedi 6 décembre 2025.