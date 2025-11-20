Afrique: Classement Fifa - Le pays gagne une place (105e)

La sélection malgache grimpe d'une marche et se trouve au 105e rang mondial et 24e sur le continent africain grâce à sa victoire face à la Guinée Équatoriale, ce lundi.

Prévisible. Madagascar poursuit son ascension au classement Fifa. Grâce à la récente victoire des Barea A (2-0) contre la Guinée Équatoriale, le lundi 17 novembre à Antalya en Turquie, dans le cadre de la fenêtre Fifa, la Grande Île a fait un petit bond et gagne une place, de la 106e à la 105e après l'actualisation, hier, du classement Fifa. La sélection malgache a, par contre, perdu une place sur le continent africain, du 23e au 24e rang. Ce classement permet tout de même à Madagascar d'intégrer le chapeau 2 en vue du tirage au sort des groupes des qualifications à la 36e Coupe d'Afrique des Nations, dont la cérémonie se tiendra le 19 décembre.

Au sommet de l'Afrique, le Maroc conserve la tête du continent et grimpe au 11e rang mondial, juste au pied du top 10. Le top 5 africain reste inchangé. Le Sénégal perd une place (19e) mais garde sa place de dauphin devant l'Égypte (34e), l'Algérie (35e) et le Nigéria, qui vient de faire un grand bond de trois marches (38e). La Tunisie se propulse elle aussi à la 6e place (40e) et surclasse la Côte d'Ivoire (42e), devant le Mali (54e), la RD Congo (56e) et le Cameroun (57e).

Leader inamovible

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans la région océan Indien, la Grande Île conserve la première place devant les Comores, qui viennent de grimper de quatre marches. Les Cœlacanthes occupent désormais la 108e position mondiale et la 25e place africaine, après leurs deux victoires durant la trêve internationale en matches amicaux, en aller (1-0) et retour (4-0) contre la Namibie. Les trois autres îles de la région se trouvent loin derrière, notamment les Maldives (173e), l'Île Maurice (176e) et les Seychelles (203e).

Le nouveau classement mondial des dix meilleures sélections est marqué par le grand bond du Brésil, qui gagne deux places pour se hisser à la 5e position, tandis que la Croatie fait son entrée dans le top 10. Le top 4 reste inchangé : l'Espagne demeure inamovible en tête, devant l'Argentine, la France et l'Angleterre. Derrière le Brésil, le Portugal perd une place et rétrograde au 6e rang, devant les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne et la Croatie. La prochaine date d'actualisation du classement Fifa est prévue le 23 décembre.