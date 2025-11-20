Madagascar: Evènement - Le festival d'art urbain ouvre sa 8e édition

Dix jours dédiés à la création, à la musique et aux fresques murales pour célébrer la culture urbaine malgache à Ampasanimalo.

Un vent de renouveau souffle sur la scène artistique d'Antananarivo. Le Festival d'Art Urbain 2025 ouvre sa 8e édition, tout en célébrant le 10e anniversaire de l'association La Teinturerie. Pendant dix jours, la capitale vibrera au rythme du graffiti, de la musique, des fresques murales et des expressions urbaines contemporaines.

L'édition 2025 se tiendra du 21 au 30 novembre à La Teinturerie, à Ampasanimalo, un lieu symbolique qui célèbre à la fois le festival et les dix ans de l'association.

La soirée d'ouverture proposera le vernissage de l'exposition « Be'Art », avec les artistes Clipse, A.J., Ortie, Taka, RaHeryz et Ponk. Elle sera suivie d'un concert réunissant Eklyps, Bolo, ALOO, Illicit Soul et Maddy Roots, avant un after animé par les DJs H-Man, RS, Bradih et PI. Des démonstrations de fresques murales viendront enrichir la programmation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le samedi, le festival prendra ses quartiers à Antsahavola pour un Squad Day, un moment d'énergie collective dédié aux pratiques urbaines.

Lancé en 2014, le festival a d'abord parcouru Mahajanga, Diego et Antsirabe, avant de s'ancrer cette année à Antananarivo. Pour cette édition, il est soutenu par la Commission de l'océan Indien (COI) dans le cadre du projet ICC - Industries Culturelles et Créatives, financé par l'Agence Française de Développement (AFD). La logistique et l'organisation sont assurées avec l'appui des Be Bose et de plusieurs autres partenaires engagés.

Incontournable

Depuis sa création, le festival s'est imposé comme un rendez-vous incontournable rassemblant graffeurs, musiciens, performers, photographes et passionnés d'art urbain. Il continue d'offrir une plateforme unique à la créativité malgache et aux échanges artistiques.

Interrogés sur leur participation, plusieurs artistes ont partagé leur vision. Pour ALOO, venu d'Antsirabe : « L'art urbain sera présenté d'une manière particulière, mêlant musique et création. »

Maddy Roots, en projet solo, explique : « Je propose une création artistique en live, mêlant musique roots et reggae pour transmettre un message positif. Le message reste la priorité ».

Au sujet de l'exposition « Be'Art - être l'art », c'est une exposition destinée à sensibiliser le public à travers des œuvres accessibles dans l'espace urbain. Chaque image porte un message.

Du côté des partenaires, le Be Bose affirme : « Nous contribuons à la valorisation de la culture. La scène sera réalisée avec soin, avec un son de qualité, et une installation technique fiable ».