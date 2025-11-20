Madagascar: Budget énergie - 646 milliards pour la transition énergétique

20 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Irina Tsimijaly

Ce mercredi à l'Assemblée nationale, le gouvernement a présenté le Projet de Loi de Finances Initiale (PLFI) 2026, un budget qui place les besoins essentiels des Malgaches au coeur de ses priorités. Électricité, eau potable, santé, éducation, emplois et développement inclusif : six axes stratégiques qui traduisent la volonté de l'État de mieux répondre aux attentes de la population tout en renforçant la rigueur dans la gestion des fonds publics.

Le secteur de l'énergie est particulièrement mis à l'honneur. Le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures bénéficiera d'une enveloppe de 646 milliards d'ariary, destinée à accompagner la transition vers les énergies renouvelables et à soutenir le redressement de la Jirama, indispensable pour garantir un approvisionnement stable en électricité. À titre de comparaison, 140 milliards seront investis pour l'eau potable, tandis que l'éducation et la formation recevront 109,5 milliards, et la santé 89 milliards, avec notamment une revalorisation des indemnités pour le personnel médical et le maintien des services essentiels.

Côté fiscalité, le budget 2026 prévoit 6 221,7 milliards d'ariary de recettes, soit une progression par rapport aux projections initiales. Cette hausse s'explique par l'introduction de nouvelles mesures législatives et administratives ainsi que par une meilleure rationalisation des dépenses fiscales, pour un apport supplémentaire de 266,38 milliards d'ariary.

Le ministre de l'Économie et des Finances, Dr Herinjatovo Aimé Ramiarison, a présenté ce budget devant les députés en soulignant : « Nous avons veillé à concentrer les ressources sur les secteurs stratégiques tout en maintenant une gestion prudente des finances publiques. La priorité reste d'investir dans les infrastructures essentielles et de soutenir la transition énergétique, pour améliorer le quotidien des Malgaches tout en assurant la stabilité économique du pays. »

Le PLFI 2026 sera désormais examiné par les commissions de l'Assemblée avant d'être débattu en séance plénière.

