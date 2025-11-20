Madagascar Airlines - Ajustements administratifs face à une procédure judiciaire

20 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Irina Tsimijaly

Madagascar Airlines procède à des réorganisations importantes au sein de sa gouvernance, après la mise en examen et la détention provisoire de son directeur général par intérim. La compagnie a annoncé la nomination d'un dirigeant responsable (Accountable Manager) et le renforcement de sa direction collégiale, dans le but d'assurer la continuité de ses activités et la stabilité de son organisation.

Un communiqué précise qu'une procédure judiciaire est en cours, portant uniquement sur des situations individuelles. Pour rappel, l'ancienne présidente du conseil d'administration et trois hauts cadres sont concernés dans le cadre d'une affaire liée à un marché public. Madagascar Airlines précise qu'elle n'est pas impliquée dans cette procédure et réaffirme son respect pour l'indépendance de la justice et pour la présomption d'innocence.

Pour sécuriser la gestion de ses opérations, le conseil d'administration a renforcé la direction collégiale afin d'optimiser la coordination exécutive et d'accompagner le pilotage stratégique et opérationnel de la compagnie. La nomination du dirigeant responsable répond aux exigences réglementaires nationales et internationales du secteur aérien.

Malgré ces turbulences, Madagascar Airlines assure que ses activités se poursuivent normalement. Les programmes de vols restent inchangés et toutes les obligations en matière de sécurité, de maintenance et de conformité réglementaire sont strictement appliquées.

