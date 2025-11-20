Madagascar: Ankasina - Une manifestation violente bloque la circulation

Hier matin, un embouteillage monstre paralysait plusieurs artères de la capitale suite au blocage de la rocade d'Andohatapenaka par des habitants du quartier d'Ankasina. Les manifestants protestent contre la suppression des ralentisseurs sur cette route, affirmant que leur retrait a entraîné une augmentation des accidents mortels. Hier matin encore, un habitant a été mortellement percuté par un automobiliste, ravivant la colère des riverains.

Pour exprimer leur mécontentement, les habitants ont bloqué la route en brûlant des pneus et en érigeant des barrages. La circulation sur cet axe a été perturbée pendant plusieurs heures. « Ils l'ont enlevé en une seule journée, et nous exigeons qu'il soit remis aussi rapidement », indique Fanomezantsoa Andrianomenjanahary, membre du comité du Fokontany d'Ankasina. Hier, des techniciens sont intervenus pour reconstruire le ralentisseur sur cette route.

Retards

Cependant, ce ralentisseur provoque d'importants embouteillages sur les axes desservant cette route, notamment à Ankorondrano, où le trafic est déjà dense aux heures de pointe. Automobilistes et transporteurs dénoncent les longues files de véhicules et les retards fréquents causés par cet aménagement.

Par ailleurs, certains usagers estiment que la présence du ralentisseur favorise également les actes de banditisme. « Certaines personnes malintentionnées profitent des ralentissements pour s'attaquer aux véhicules », explique Andoniaina, usager de cet axe.

Face à ces difficultés, les autorités rappellent aux piétons l'importance de traverser uniquement sur les passages prévus à cet effet, afin de garantir leur sécurité et prévenir tout accident.