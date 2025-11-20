Madagascar: Ankasina - Une manifestation violente bloque la circulation

20 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Hier matin, un embouteillage monstre paralysait plusieurs artères de la capitale suite au blocage de la rocade d'Andohatapenaka par des habitants du quartier d'Ankasina. Les manifestants protestent contre la suppression des ralentisseurs sur cette route, affirmant que leur retrait a entraîné une augmentation des accidents mortels. Hier matin encore, un habitant a été mortellement percuté par un automobiliste, ravivant la colère des riverains.

Pour exprimer leur mécontentement, les habitants ont bloqué la route en brûlant des pneus et en érigeant des barrages. La circulation sur cet axe a été perturbée pendant plusieurs heures. « Ils l'ont enlevé en une seule journée, et nous exigeons qu'il soit remis aussi rapidement », indique Fanomezantsoa Andrianomenjanahary, membre du comité du Fokontany d'Ankasina. Hier, des techniciens sont intervenus pour reconstruire le ralentisseur sur cette route.

Retards

Cependant, ce ralentisseur provoque d'importants embouteillages sur les axes desservant cette route, notamment à Ankorondrano, où le trafic est déjà dense aux heures de pointe. Automobilistes et transporteurs dénoncent les longues files de véhicules et les retards fréquents causés par cet aménagement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par ailleurs, certains usagers estiment que la présence du ralentisseur favorise également les actes de banditisme. « Certaines personnes malintentionnées profitent des ralentissements pour s'attaquer aux véhicules », explique Andoniaina, usager de cet axe.

Face à ces difficultés, les autorités rappellent aux piétons l'importance de traverser uniquement sur les passages prévus à cet effet, afin de garantir leur sécurité et prévenir tout accident.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.