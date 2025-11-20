Madagascar: Université de Toamasina - L'enseignement de la langue chinoise à moderniser

L'enseignement de la langue chinoise à l'université de Toamasina va s'améliorer. Sa participation à la Conférence mondiale sur la langue chinoise 2025 à Beijing, en ce mois de novembre, à travers le président de l'université, le professeur Diny Razanakolona, accompagné des deux directeurs de l'Institut Confucius de Toamasina, a des retombées prometteuses. Il s'agit d'une étape décisive pour positionner cette université comme pôle d'excellence en coopération internationale.

Après cet événement, l'université se lance comme objectif de moderniser ses méthodes d'enseignement, de développer de nouveaux programmes d'échanges et d'accéder à des ressources pédagogiques de pointe. Les dernières innovations technologiques découvertes lors de cet événement pourraient prochainement enrichir la formation et moderniser les approches pédagogiques. Les contacts enrichis ouvrent la voie à de nouveaux programmes d'échanges académiques et à des projets de recherche conjoints.

Cette participation a, par ailleurs, permis à l'université de Toamasina de se positionner pour bénéficier de ressources numériques avancées et de programmes de formation destinés à son personnel enseignant, garantissant ainsi une éducation répondant aux standards internationaux.

Placé sous le thème « L'innovation mène, l'IA permet : Apprendre le chinois sans frontières », cet événement majeur a rassemblé près de 5 000 participants issus de plus de 160 pays.