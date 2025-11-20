Madagascar: Université de Toamasina - L'enseignement de la langue chinoise à moderniser

20 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

L'enseignement de la langue chinoise à l'université de Toamasina va s'améliorer. Sa participation à la Conférence mondiale sur la langue chinoise 2025 à Beijing, en ce mois de novembre, à travers le président de l'université, le professeur Diny Razanakolona, accompagné des deux directeurs de l'Institut Confucius de Toamasina, a des retombées prometteuses. Il s'agit d'une étape décisive pour positionner cette université comme pôle d'excellence en coopération internationale.

Après cet événement, l'université se lance comme objectif de moderniser ses méthodes d'enseignement, de développer de nouveaux programmes d'échanges et d'accéder à des ressources pédagogiques de pointe. Les dernières innovations technologiques découvertes lors de cet événement pourraient prochainement enrichir la formation et moderniser les approches pédagogiques. Les contacts enrichis ouvrent la voie à de nouveaux programmes d'échanges académiques et à des projets de recherche conjoints.

Cette participation a, par ailleurs, permis à l'université de Toamasina de se positionner pour bénéficier de ressources numériques avancées et de programmes de formation destinés à son personnel enseignant, garantissant ainsi une éducation répondant aux standards internationaux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Placé sous le thème « L'innovation mène, l'IA permet : Apprendre le chinois sans frontières », cet événement majeur a rassemblé près de 5 000 participants issus de plus de 160 pays.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.