Madagascar: Maladie oculaire - La rétinopathie diabétique gagne du terrain

Cécité évitable. La rétinopathie diabétique est une affection oculaire pouvant conduire à une cécité pourtant évitable. Elle se caractérise par la détérioration progressive de la rétine. Selon les spécialistes, cette dégradation est favorisée par une mauvaise maîtrise du diabète, un diagnostic tardif et l'absence de dépistage systématique.

« Environ 7 % de la population, estimée à 30 millions d'habitants, est aujourd'hui concerné par le diabète, une maladie favorisée par des modes de vie de plus en plus sédentaires, une mauvaise alimentation et diverses pathologies associées », explique Thierry Rabehanta, diabétologue et coordonnateur du programme Lions Sight First Madagascar, lors d'un atelier de dissémination des résultats d'une étude sur le diabète et la rétinopathie diabétique, tenu hier au Le Pavé Antaninarenina.

Tous les patients diabétiques devraient réaliser au moins un examen ophtalmologique par an. Pourtant, la prévention demeure difficile. À l'échelle mondiale, près de 50 % des personnes ignorent qu'elles sont diabétiques et ne consultent qu'une fois les complications déjà installées.

Pour une grande partie des Malgaches, les maladies oculaires se résument encore à la cataracte. Cependant, la rétinopathie diabétique gagne du terrain.

Véritable danger

Touchant exclusivement les personnes diabétiques, elle se manifeste par des symptômes tels que l'apparition de corps flottants, une vision floue, des zones sombres dans le champ visuel ou encore des difficultés à percevoir les couleurs. La maladie est bel et bien présente dans la Grande Île, où le nombre de diabétiques ne cesse d'augmenter.

Conséquence directe du diabète, la rétinopathie diabétique est provoquée par un excès prolongé de sucre dans le sang, qui endommage les petits vaisseaux sanguins de la rétine. Cela perturbe leur fonctionnement, peut entraîner des œdèmes, un décollement de la rétine, affecter le nerf optique et, en l'absence de traitement, conduire à la cécité.

Le véritable danger réside dans son caractère silencieux. La maladie progresse sans provoquer de gêne apparente, jusqu'à un stade avancé. Pour cette raison, les programmes de prise en charge du diabète intègrent systématiquement un dépistage annuel ou bisannuel, réalisé par fond d'œil auprès d'un ophtalmologue, d'un orthoptiste ou d'un personnel qualifié.