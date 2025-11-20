Madagascar: Basketball 3X3 / Eli Rakotonindrina - « Le mental et la cohésion sont les points forts d'une équipe »

interview

Homme fort du basketball féminin, double champion de Madagascar avec la GNBC dames en 2024 et 2025 et actuel coach des Ankoay 3x3, Eli Rakotonindrina, alias coach Ramora, revient sur son parcours, ses méthodes et les défis qui l'attendent avant la Coupe d'Afrique.

Après deux titres consécutifs avec la GNBC dames, quels ont été les facteurs clés de ce succès ?

Tout repose sur l'attitude, la solidarité et la préparation. Quand ces trois éléments sont réunis, la performance devient une conséquence logique. Les joueuses ont affiché un mental solide, une condition physique irréprochable et une détermination exceptionnelle sur l'ensemble de la saison. Nous avons aussi renforcé nos stratégies collectives, notamment dans la gestion des moments difficiles, où il faut parfois oser prendre des décisions fortes. Et puis, il y a le rôle essentiel du staff technique et le soutien des supporters, toujours présents dans les moments clés.

Comment jugez-vous la progression et la cohésion de votre groupe au sein de la GNBC dames ?

La progression a été significative. Nous avons insisté sur l'amélioration des compétences individuelles, que ce soit techniquement ou tactiquement. Mais la cohésion reste le moteur principal : communication, confiance et soutien mutuel ont permis à l'équipe de rester soudée même dans les situations tendues.

Quelles ont été les plus grandes difficultés durant cette saison ?

Même avec un doublé, rien n'est simple. La pression, le stress, l'irrégularité dans les performances, les blessures et les adversaires coriaces ont été des défis constants. Mais ces obstacles deviennent souvent une motivation supplémentaire pour progresser et se dépasser sur le terrain.

Quels seront vos axes de travail pour maintenir la GNBC au sommet ?

L'objectif est clair : conserver le titre national. Cela passe par le renforcement de l'effectif, des recrues ciblées et le développement des jeunes talents pour assurer la relève et préparer l'avenir du club.

Sur un autre sujet, en tant que coach des Ankoay dames pour la Coupe d'Afrique 3x3, quels sont vos points d'appui et pistes d'amélioration pour défendre le titre à domicile ?

Nous misons sur l'expérience internationale de nos joueuses, la qualité du tir, le dribble et la puissance physique. Mais il reste du travail : gérer le stress, s'adapter aux adversaires et maintenir l'intensité du jeu sont essentiels. À quinze jours de la compétition, l'intensité monte et nous aurons besoin du soutien du public pour aller chercher un grand résultat.

Jouer à domicile peut être une pression supplémentaire. Comment comptez-vous gérer l'attente des Malgaches et comment motiver vos joueuses qui défendent le titre à domicile ?

Jouer à domicile est un atout qu'il faut faire fructifier. La pression existe toujours quel que soit le genre de match mais l'utilisation des messages positifs et des encouragements renforce la confiance en elle-même. L'organisation des petits matchs de simulation aide nos joueuses à s'habituer à l'environnement et à la pression du jeu à domicile. Nos joueuses sont prêtes mais le défi est immense car le basketball 3X3 a bien évolué sur le continent et Madagascar est l'adversaire à battre pour tout le monde.