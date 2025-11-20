Madagascar: Des averses orageuses attendues dans plusieurs régions

20 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Les pluies orageuses se poursuivront sur Madagascar, particulièrement dans les régions du nord et du nord-est de l'île, où elles pourraient être accompagnées d'éclairs et de tonnerre. « Ces pluies se déplaceront progressivement vers le nord-est, affectant plusieurs localités au fur et à mesure de leur progression », indique Lovandrainy Ratovoarisoa, prévisionniste au sein de la Direction générale de la météorologie, hier, selon les prévisions météorologiques des trois prochains jours.

Parallèlement, une baisse des températures est prévue dans la partie ouest de l'île. Ce refroidissement est lié à l'approche d'un cyclone dans le canal du Mozambique, qui influencera le climat régional et renforcera les précipitations dans certaines zones. Les habitants sont donc invités à la vigilance face aux conditions météorologiques instables.

