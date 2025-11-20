Madagascar: Exposition - Is'Art Galerie renaît à Mahatazana

Une nouvelle ère artistique s'ouvre à Antananarivo. Is'Art Galerie fait peau neuve et rouvre officiellement ses portes au Tiers Lieu Mahatazana, à Ampandrianomby, en inaugurant l'exposition « Jery/Regard », visible du 19 novembre au 10 décembre. Une réouverture marquée par une immersion sensorielle où le public est invité à ressentir, observer et réapprendre à voir le monde.

Cette installation propose une expérience introspective : poser un regard sur une couleur, ressentir une émotion, puis se recentrer sur soi. À travers cette démarche, les artistes incitent chacun à adopter une perspective nouvelle -- un petit pas vers ce désir de changement que tout individu porte en lui. Le vernissage officiel aura lieu le 19 novembre, moment fort de cette renaissance artistique.

Porteuse d'un concept innovant depuis sa création, Is'Art Galerie défend et valorise l'art contemporain malgache. Sa réouverture dans ce nouveau lieu confirme sa volonté de dynamiser la scène artistique de la capitale.

L'exposition met en lumière Maherisoa Rakotomalala, artiste plasticien dont les œuvres mêlent couleurs vives, conditions sociales et symbolisme mystique puisé dans les racines malgaches. Peinture, sculpture et inspirations spirituelles s'entremêlent dans une pratique riche et profonde.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À ses côtés, Tahina Rakotoarivony, fondateur de la galerie et peintre engagé depuis 2001, poursuit son parcours d'acteur culturel majeur. Créateur d'Is'Art Galerie en 2011, il a pris part à plusieurs résidences internationales, de l'Afrique du Sud au Maroc.

« Des yeux, presque tout le monde en est pourvu. La question est de savoir dans quelle direction les pointer. Jery/Regard servira de boussole ».

Une invitation claire : regarder autrement, pour comprendre autrement.