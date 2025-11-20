Madagascar: Déforestation - Quatre personnes arrêtées pour trafic de bois

20 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Des exploitations illégales de bois ont été découvertes ces derniers jours. L'Officier de police judiciaire (OPJ) des Eaux et Forêts du Cantonnement d'Ankazobe a intercepté un véhicule transportant des bois illégaux dans le district d'Ankazobe, hier, à 3 heures du matin. Quatre personnes, dont le chauffeur du véhicule, ont été arrêtées, selon le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Le véhicule contenait vingt et un traverses palissades, cinq bois ordinaires et cinq eucalyptus. L'enquête est en cours.

Cinq cent neuf bois ronds de katrafay ont également été saisis par la Direction régionale de l'Environnement et du Développement durable Atsimo-Andrefana et la Gendarmerie, dans un camion stationné dans la ville de Toliara, le 15 novembre. Le chauffeur et le propriétaire des bois se sont volatilisés. Cette affaire a déjà été traduite en justice et les deux fugitifs sont activement recherchés.

Autorisation obligatoire

Le ministère de l'Environnement et du Développement durable rappelle que l'exploitation des ressources forestières à Madagascar est réglementée par la loi. Une autorisation dudit ministère ou de ses directions régionales est obligatoire.

Ainsi, les auteurs des exploitations illicites sont passibles de sanctions. Le ministère invite donc les exploitants à se conformer aux textes.

Outre les feux de forêts, l'exploitation illicite des ressources forestières fait partie des pressions qui causent la disparition, à une vitesse grand V, de la forêt à Madagascar. Il ne resterait plus que 8 millions d'hectares de forêts, soit environ 10 % de la superficie du pays. Le ministère note que la réglementation de l'exploitation des produits forestiers permettra la gestion durable de la forêt à Madagascar.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

