Afrique Centrale: Nabemba tourism expo - Brazzaville lance sa première vitrine sous-régionale du tourisme

19 Novembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Merveille Jessica Atipo

La première édition de Nabemba Tourism Expo (NTE) a ouvert ses portes mardi à Brazzaville, donnant le ton d'un rendez-vous inédit qui rassemble, du 18 au 20 novembre, des professionnels du tourisme venus de plusieurs pays d'Afrique Centrale.

Le lancement officiel a débuté par une visite guidée des stands, suivie de l'ouverture des panels, marquant ainsi le démarrage opérationnel de l'événement. Organisée par Wild Safari Tours, en partenariat avec l'Office de Promotion de l'Industrie Touristique (OPIT), cette plateforme de trois jours se veut un catalyseur d'idées, d'initiatives et de projets destinés à renforcer un secteur touristique encore sous-exploité malgré un potentiel naturel et culturel considérable.

La ministre des Petites et Moyennes entreprises, Jacqueline Lydia Mikolo, représentant sa collègue du tourisme, a officiellement lancé les travaux. Saluant la réussite du rendez-vous, elle a insisté sur l'importance stratégique d'un tel espace d'échanges pour le Congo. « Le tourisme est un secteur capital pour le développement et l'épanouissement d'un pays, en particulier le nôtre », a confié la ministre Mikolo. Elle a par ailleurs félicité les organisateurs, notamment le coordonnateur national, Francel Emerancy Balank, pour son engagement dans la valorisation du secteur.

La cérémonie d'ouverture a également réuni plusieurs membres du corps diplomatique, dont les ambassadeurs du Cameroun et du Venezuela, ainsi que la représentante pays des Nations unies. Une présence qui illustre l'intérêt croissant pour les opportunités qu'offre le tourisme congolais et la dynamique de coopération que souhaite impulser Nabemba Tourism Expo.

Au programme de cette première édition : expositions, échanges professionnels, présentations d'initiatives innovantes et rencontres d'affaires. Les agences, offices et opérateurs venus de toute l'Afrique y présentent leur expertise. En offrant une visibilité accrue aux PME du secteur, NTE pose les bases d'un écosystème touristique renforcé et ouvre la voie à une coopération ambitieuse au sein de l'Afrique Centrale.

