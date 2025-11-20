Afrique: Le Marocain Achraf Hakimi sacré Joueur africain de l'année 2025

Les CAF Awards 2025 ont, sans surprise, sacré Achraf Hakimi comme meilleur joueur africain de l'année ce mercredi. Le défenseur du PSG, qui a presque tout gagné en club, a été récompensé de sa saison exceptionnelle. Plus globalement, le Maroc était à l'honneur avec, entre autres, les trophées de meilleurs jeunes de l'année qui sont revenus à Doha El Madani et Othmane Maamma. Ainsi que celui de la meilleure sélection pour les champions du monde U20 marocains.

Le peu de suspense qui entourait le nom du lauréat du Joueur africain de l'année 2025 a pris fin. Comme attendu, Achraf Hakimi a raflé la récompense au nez et à la barbe de Mohamed Salah et Victor Osimhen, les deux autres finalistes. La cérémonie des CAF Awards, organisée à Rabat, a donc finalement sacré le Marocain sur ses terres, à un mois de la CAN, lui qui avait déjà été finaliste des éditions 2023 et 2024.

Il faut dire que la concurrence ne faisait pas le poids face à Hakimi cette année. Même si Mohamed Salah a terminé champion d'Angleterre avec Liverpool, en plus d'afficher des statistiques exceptionnelles (29 buts et 18 passes décisives en Premier League), avec les Reds, il s'est heurté à un mur en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le PSG d'Achraf Hakimi, justement. Le désormais nouveau Ballon d'Or africain a presque tout gagné en club.

Champion de France, vainqueur de la Ligue des champions, finaliste de la Coupe du monde des clubs et vainqueur de la Supercoupe d'Europe, il a auréolé ce palmarès de statistiques impressionnantes pour un latéral droit. Il a fait valoir ses qualités offensives sous les ordres de Luis Enrique, avec quatre buts et six passes décisives en Ligue 1 et quasiment autant en Ligue des champions (quatre buts et cinq passes décisives). Il a surtout été décisif dans des matches très chauds, en marquant en demi-finale de la C1 contre Arsenal et en finale contre l'Inter Milan, en ouvrant le score.

Pendant toute l'année 2025, le capitaine de la sélection marocaine est resté performant, malgré la menace d'un procès pour viol, requis par le parquet de Nanterre en août dernier. Il avait déjà été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire en mars 2023, après qu'une jeune femme l'avait accusé de l'avoir violée à son domicile.

Après le sacre de champion du monde de ses U20, le royaume chérifien a déjà une deuxième bonne raison de faire la fête grâce au football avec ce titre de Joueur africain de l'année. Même si, petite ombre au tableau, Hakimi est venu chercher son trophée sur une seule jambe. On l'a vu atterrir à Rabat avec une botte au pied, pour préserver sa cheville toujours blessée et tenter d'arriver le plus en forme possible à la CAN fin décembre... et tenter de donner une nouvelle bonne raison aux Marocains de faire la fête.

Chez les femmes, c'est une autre Marocaine qui a été sacrée Joueuse africaine de l'année. Ghizlane Chebbak, finaliste de la CAN féminine avec le Maroc, tournoi qu'elle a terminé en tant que meilleure buteuse. La capitaine de la sélection marocaine, qui a quitté le Championnat national et l'AS FAR en 2024 après avoir tout remporté au Maroc, évolue désormais du côté de l'Arabie Saoudite. Elle a signé cet été à Al-Hilal.

Le Maroc en force

Le Maroc était présent en force dans chaque catégorie de ces CAF Awards. Et dès le début de la cérémonie, deux Marocains ont été honorés : l'attaquante de l'AS FAR Doha El Madani et l'attaquant de Watford Othmane Maamma ont été sacrés meilleurs jeune joueuse et jeune joueur africains de l'année 2025.

Côté sélection, c'est le Nigeria qui a logiquement remporté le trophée de meilleure sélection féminine, grâce à son succès à la CAN cet été, emmené par Rasheedat Ajibade, qui avait été élue meilleure joueuse du tournoi. Puisqu'il n'y avait pas de CAN chez les hommes en 2025, il a fallu aller chercher des exploits ailleurs. Mais il n'a pas fallu aller chercher bien loin : les U20 du Maroc ont été récompensés de leur sacre à la Coupe du monde, que le sélectionneur Mohamed Ouahbi est venu récupérer sur scène.

Le Pyramids FC à l'honneur

Le titre de meilleur club masculin de l'année revient au Pyramids FC, après son superbe parcours en Ligue des champions de la CAF qui l'a mené à sa première finale en éliminant les Orlando Pirates. Puis à son premier titre, avec une victoire finale contre le Mamelodi Sundowns. C'est d'ailleurs leur attaquant Fiston Mayele qui a été nommé joueur interclubs de l'année, auteur de neuf buts sur la compétition.

Chez les gardiens, la Nigériane Chiamaka Nnadozie a réalisé un triplé avec un nouveau titre de meilleure portière africaine, après ceux de 2023 et 2024. Tout juste transférée à Brighton, elle avait réalisé une très belle saison sous les couleurs du Paris FC, avec qui elle avait remporté la Coupe de France. Chez les hommes, c'est encore un Marocain, Yassine Bounou, qui a remporté le trophée de gardien de l'année. Il l'avait déjà reçu en 2023.

Côté entraîneurs, enfin, chez les hommes, qui d'autre que Bubista, qui a qualifié le Cap-Vert pour la première Coupe du monde de son histoire.

Le palmarès des CAF Awards 2024

Joueur de l'année

Achraf Hakimi

Joueuse de l'année

Ghizlane Chebbak

Entraîneur de l'année (Hommes)

Bubista (Cap-Vert)

Gardien de but de l'année

Yassine Bounou (Maroc / Al-Hilal)

Gardienne de but de l'année

Chiamaka Nnadozie (Nigeria / Brighton)

Jeune Joueur de l'année

Othmane Maamma (Maroc / Watford)

Jeune Joueuse de l'année

Doha El Madani (Maroc / AS FAR)

Équipe Nationale de l'année (Hommes)

Maroc U20

Équipe Nationale de l'année (Femmes)

Nigeria

Joueur Interclubs de l'année

Fiston Mayele (RDC / Pyramids FC)

Club de l'année (Hommes)

Pyramids FC (Égypte)

Club de l'année (Femmes)