Afrique: Comment le G20 peut aider le continent à sortir de la crise de la dette

La fin de la présidence sud-africaine du G20 ne veut pas dire que le pays perd sa capacité ou sa responsabilité à défendre les priorités qu'elle a portées en 2025. L'Afrique du Sud peut encore plaider pour des actions sur ces questions, au sein du G20 comme dans d'autres espaces internationaux et régionaux.

Dans cet article, je soutiens que l'Afrique du Sud devrait à l'avenir donner la priorité aux défis financiers de l'Afrique qu'elle a défendus en 2025.

L'Afrique du Sud avait défini quatre grandes priorités pour sa présidence du G20. Deux concernaient directement les questions financières. L'une visait à « garantir la viabilité de la dette des pays à faible revenu ». L'autre consistait à mobiliser des financements pour une transition énergétique juste.

L'importance de la dette, du financement du développement et du climat pour l'avenir de l'Afrique est évidente. Plus de la moitié des pays africains sont soit en situation de surendettement, soit risquent de l'être. Plus de la moitié de la population africaine vit dans des pays qui dépensent plus pour le service de leur dette que pour la santé et/ou l'éducation.

En outre, en 2023, 17 pays africains ont connu des sorties nettes de capitaux. Autrement dit, ils ont utilisé plus de devises pour payer leurs créanciers étrangers qu'ils n'en ont reçu via de nouveaux prêts pour financer leur développement. Le continent est également confronté à des phénomènes météorologiques extrêmes qui ont des répercussions négatives sur la sécurité alimentaire et le bien-être humain.

En clair, les pays africains sont pris dans un cercle vicieux. Les effets du changement climatique et la pression de la dette s'alimentent mutuellement et minent leur capacité à atteindre les objectifs de développement durable.

Les priorités de l'Afrique du Sud

Les priorités de l'Afrique du Sud pour sa présidence du G20 étaient ambitieuses. Leur succès exigeait des actions concrètes à trois niveaux :

La prise de conscience : L'Afrique du Sud devait amener la communauté internationale à mieux comprendre la nature des problèmes de dette et de financement. Il s'agissait aussi de lui faire prendre la mesure des conséquences d'une inaction.

Le processus : L'Afrique du Sud devait convaincre le G20 de corriger les faiblesses du cadre commun, conçu pour aider les pays à faible revenu à obtenir un allégement de dette.

Les cas de la Zambie et du Ghana ont montré que le cadre commun était lourd, lent et indûment favorable aux créanciers. Le système impose au pays endetté de négocier séparément avec chaque groupe de créanciers, et dans un ordre précis. Il ne peut discuter avec ses créanciers commerciaux qu'après avoir abouti à un accord avec ses créanciers officiels.

Les créanciers commerciaux ne peuvent accorder un allégement tant que les créanciers officiels ne sont pas satisfaits de l'accord obtenu. Ils doivent aussi être certains de ne pas être traités moins favorablement que les créanciers commerciaux.

Une autre complication vient des multiples rôles du FMI dans les restructurations de dette. Il est à la fois conseiller et créancier des pays endettés. De plus, c'est lui qui réalise l'analyse de viabilité de la dette. Cette analyse détermine le montant de l'allègement que tous les autres créanciers doivent consentir. Plus son analyse est optimiste, plus les contributions attendues de chaque créancier, y compris le FMI, sont faibles. Ces efforts peuvent prendre la forme de nouveaux financements ou de nouvelles conditions de remboursement.

Le fond : Le processus actuel de restructuration de la dette traite la dette comme un problème technique financier et juridique. Il ignore que c'est un problème complexe et multidimensionnel pour les pays débiteurs. Cette approche limite les négociations aux termes des contrats financiers. Les négociations se concentrent sur les ajustements nécessaires parce que le débiteur ne peut pas respecter ses obligations initiales.

Cette perspective laisse de côté les effets de la crise de la dette sur les autres obligations juridiques de l'État, ainsi que sur sa situation sociale, politique, environnementale et culturelle. Cela revient à laisser le pays se débrouiller seul avec ces conséquences. Cette séparation artificielle entre les différentes obligations du pays empêche toute issue au cercle vicieux dette, développement et climat. Elle contraint le pays à choisir entre honorer ses dettes et financer son développement.

Au cours de l'année 2025, l'Afrique du Sud a été très efficace pour alerter sur la crise de la dette africaine et son impact désastreux. Elle a persuadé les ministres des Finances et les gouverneurs de banques centrales du G20 d'adopter une déclaration sur la viabilité de la dette en octobre. Cette déclaration est la reconnaissance éloquente par le G20 du problème et de la nécessité de mieux gérer ces questions. Malheureusement, elle ne contient aucun engagement ferme du G20 sur les actions à mener pour remédier à la situation

Aucun progrès substantiel n'a été réalisé au niveau du processus et du fond. Il est peu probable que cela change dans les dernières semaines de la présidence sud-africaine.

Mais l'Afrique du Sud peut prendre trois mesures après la fin de son mandat pour que la crise de la dette africaine continue d'attirer l'attention.

Trois mesures à prendre

Premièrement, l'Afrique du Sud devrait demander à un groupe comme le Panel d'experts africains qu'elle a créé pour conseiller le président, de préparer un rapport technique. Ce rapport doit identifier et analyser tous les obstacles qui empêchent l'Afrique d'accéder à des financements externes de développement qui soient abordables, durables et prévisibles.

Ce rapport devrait être soumis au président sud-africain au cours du premier semestre 2026. L'année prochaine, l'Afrique du Sud sera toujours membre de la troïka du G20, qui se compose des présidents actuel, sortant et entrant du G20. Par conséquent, l'année prochaine, elle pourra toujours présenter le rapport au G20. L'Afrique du Sud peut également utiliser ce rapport pour promouvoir des actions dans d'autres forums régionaux et mondiaux appropriés.

Deuxièmement, l'Afrique du Sud et l'Union africaine devraient créer un « Club des emprunteurs africains », indépendant du G20. Ce club servirait d'espace d'échange entre États africains endettés. Ils pourraient y partager informations, expériences et enseignements tirés de leurs négociations sur la dette souveraine, ainsi que des pratiques de gestion responsable de la dette. Le cas échéant, le club pourrait collaborer avec des institutions financières régionales africaines.

Le club, en collaboration avec des organisations régionales telles que la Facilité africaine de soutien juridique, pourrait également organiser des ateliers. Les États intéressés pourraient y partager davantage d'informations et évaluer plus clairement leurs options de financement. Ils pourraient aussi renforcer leurs capacités de négociation dans les transactions liées à la dette souveraine.

Le Club des emprunteurs africains devrait également être chargé de créer une table ronde sur la dette souveraine africaine, sur le modèle de la Table ronde mondiale sur la dette souveraine. Cette structure serait un forum informel, fonctionnant selon la règle de Chatham House. Elle réunirait les différentes catégories d'acteurs concernés par la dette africaine pour réfléchir à un processus de restructuration qui soit efficace, rapide et équitable, et qui adopte une approche holistique de la crise de la dette souveraine.

Troisièmement, l'Afrique du Sud devrait profiter du fait que les effets du climat, des inégalités, du chômage et de la pauvreté sur son développement sont désormais reconnus comme des enjeux majeurs relevant du mandat macro-économique et financier du FMI. L'Afrique du Sud devrait demander que le FMI revoie ses règles, ses pratiques et sa gouvernance.

Cet appel devrait rappeler que [les banques multilatérales de développement ont fait l'objet de plusieurs évaluations du G20](https://www.gihub.org/resources/publications/strengthening-multilateral-development-banks-the-triple-agenda-report-of-the-g20-independent-experts-group/ ") ces dernières années. Ces évaluations ont permis des améliorations importantes dans leurs cadres financiers et leurs pratiques. En revanche, le FMI n'a pas été soumis à une revue comparable, alors même que ses opérations auraient dû faire l'objet de révisions peut-être encore plus approfondies.

Danny Bradlow, Professor/Senior Research Fellow, Centre for Advancement of Scholarship, University of Pretoria