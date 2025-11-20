Afrique: Comment le Cap-Vert, Maurice et les Seychelles ont éliminé la rougeole

YAOUNDÉ — Le Cap-Vert, Maurice et les Seychelles ont officiellement éliminé la rougeole et la rubéole. Après examen des données, l'OMS a confirmé que ces trois États insulaires ont interrompu la transmission endémique des deux virus depuis plus de 36 mois.

À Maurice par exemple, aucun cas de rougeole n'a été signalé depuis 2019. En 2024, la couverture vaccinale contre la rougeole-oreillons-rubéole a atteint 98 % pour la première dose et 96 % pour la seconde.

Anishta Babooram, ministre déléguée à la Santé et au bien-être de l'île Maurice, a déclaré, au cours d'une conférence de presse en ligne organisée par l'OMS le 17 novembre, que le succès dans l'élimination de la rougeole et de la rubéole repose sur trois stratégies fondamentales.

"Lorsque les gouvernements investissent dans la prévention, les communautés se mobilisent en faveur de la vaccination et les systèmes de santé restent résilients, des choses extraordinaires se produisent"Mohamed Janabi, OMS Afrique

La première est un programme de vaccination très performant, avec la vaccination gratuite dans tous les établissements de soins de santé primaire, les écoles et les centres de santé mobiles.

« Nous maintenons une couverture vaccinale supérieure à 95 % à l'échelle nationale et nous recherchons activement les enfants non vaccinés grâce à des équipes de santé communautaire, des visites à domicile et une collaboration étroite avec les parents, les autorités locales et la société civile. Aucun enfant n'est laissé pour compte », explique-t-elle.

La deuxième stratégie est axée sur un système de surveillance robuste basé sur des indicateurs dans tous les centres de soins de santé primaires, garantissant ainsi la notification systématique et rapide des cas suspects de rougeole.

La troisième stratégie est une approche impliquant l'ensemble de la société, notamment le soutien des professionnels de la santé, du secteur de l'éducation, des parents et des responsables communautaires. « Leur confiance dans le programme de vaccination nous a permis de protéger des générations d'enfants mauriciens », affirme-t-elle.

En ce qui concerne le Cap-Vert, aucun cas confirmé de rougeole n'a été enregistré depuis 1999, et les derniers cas de rubéole remontent à 2010.

Depuis 1998, ce pays finance intégralement son programme de vaccination et maintient, depuis près de 20 ans, une couverture supérieure à 90 %, précise Mohamed Janabi, directeur régional de l'OMS pour l'Afrique.

Volonté politique

Marvin Fanny Vidot, ministre de la Santé des Seychelles, explique que le processus de vaccination consiste en un programme complet de deux doses administrées à 12 et 24 mois.

« Nous sommes fiers de maintenir des taux de couverture qui dépassent régulièrement 95 % pour la première dose de vaccin contre la rougeole et plus de 90 % pour la deuxième dose », fait-il savoir.

À l'en croire, cet effort soutenu n'a pas été sans difficultés. « Mais grâce au dévouement de notre équipe chargée du programme de vaccination, nous avons réussi à endiguer la transmission de la rougeole et de la rubéole pendant des décennies ».

Résultat : « les Seychelles ne connaissent aujourd'hui que des cas suspects occasionnels, mais aucune transmission systématique de ces deux maladies », se félicite-t-il.

Marvin Fanny Vidot fait savoir également que le pays a aussi opté cette année pour une campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole auprès des travailleurs étrangers.

« La campagne s'est déroulée sur trois mois et a permis de vacciner 7 000 travailleurs migrants. Il s'agit là d'une mesure et d'une stratégie visant à prévenir la réintroduction de la rougeole et de la rubéole dans notre communauté », explique-t-il.

Pour Mohamed Janabi, ces succès montrent que « lorsque les gouvernements investissent dans la prévention, les communautés se mobilisent en faveur de la vaccination et les systèmes de santé restent résilients, des choses extraordinaires se produisent ».

Il estime que lorsqu'il y a une volonté politique, lorsque la couverture vaccinale atteint les 90 % et plus préconisés par l'OMS ..., « il est possible de faire mieux avec moins, car ces trois pays ne sont pas des pays riches en pétrole, mais la volonté était là », dit-il.

« Il s'agit de donner du sens et d'accorder de l'importance à la vie, quel que soit l'endroit où l'on vit... Ces modèles peuvent être reproduits dans n'importe quel pays », analyse le directeur de l'OMS Afrique.

Mohamed Janabi poursuit en soulignant que « les principes restent les mêmes. Il s'agit de surveillance, de vaccination de masse et de lutte contre la désinformation, car la désinformation est en soi une pandémie ».

Vigilance constante

Ces trois pays ont éliminé, mais pas éradiqué la rougeole et la rubéole. Ils doivent donc maintenir les efforts consentis, prévient Mohamed Janabi.

Et pour préserver cette avancée majeure, il faut faire preuve d'une vigilance constante, détecter rapidement tout cas importé et y répondre immédiatement, martèle Anishta Babooram.

Elle assure que « Maurice reste pleinement déterminé à maintenir une couverture vaccinale élevée, à renforcer la sécurité sanitaire transfrontalière et à consolider les systèmes d'alerte précoce ».

Pour leur part, les Seychelles, en tant que destination touristique, connaissent plus de mouvements de population que n'importe quel autre pays par habitant.

« Ce qui nous expose à un risque constant de résurgence de la rougeole et de la rubéole. [...] Nous allons donc veiller à ce que la surveillance et la réponse soient rapides et efficaces...et nous n'allons certainement pas mettre fin à notre programme de vaccination », promet Marvin Fanny Vidot.

Le Cap-Vert, Maurice et les Seychelles deviennent les premiers pays d'Afrique subsaharienne à franchir cette étape. Ils rejoignent également les 94 pays ayant éliminé la rougeole et 133 qui ont fait de même de la rubéole.