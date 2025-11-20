Burkina Faso: Des marchés de Ouagadougou et Bobo Dioulasso bouclés pour lutter contre le terrorisme

20 Novembre 2025
Radio France Internationale

Organisées dans le cadre de l'opération « Ladeli » lancée par le ministère de la Sécurité, ces descentes de police ont pour but de passer les marchés du pays au peigne fin pour y saisir toute marchandise pouvant contribuer au « ravitaillement » et au « financement » du terrorisme.

À la suite de la découverte d'explosifs et de produits prohibés dans certains marchés du pays, le ministère de la Sécurité du Burkina Faso vient de lancer l'opération « Ladeli » (« Éduquer, sensibiliser, redresser », en langue dioula) afin de les assainir.

Ce mercredi 19 novembre, des centaines de policiers et de gendarmes ont ainsi mené des opérations de bouclage à Bobo Dioulasso, la deuxième ville du pays, dont le marché central est resté totalement fermé toute la journée. Dès le matin, les forces de sécurité ont empêché toute personne d'y entrer ou d'en sortir.

Une opération similaire avait déjà eu lieu la veille, cette fois sur le marché de Sankar Yaaré, à Ouagadougou, mobilisant là aussi des centaines de gendarmes et de policiers de plusieurs unités pour passer le site au peigne-fin. Les portes de plusieurs boutiques ont ainsi été forcées. À l'arrivée, des explosifs, du cyanure, des stupéfiants et des produits impropres à la consommation ont été saisis, tandis que plusieurs commerçants ont été interpellés. Le mois dernier, des explosifs, des médicaments prohibés et des cigarettes de contrebandes avaient déjà été saisis dans ce même marché de la capitale par la Commission nationale de lutte contre la fraude.

Félicitant les forces de sécurité, le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, a expliqué qu'il s'agissait, par ces actions, de lutter contre « le ravitaillement et le financement » du terrorisme, ajoutant que les groupes armés s'approvisionnaient notamment en produits explosifs sur ces marchés. L'opération va s'étendre ailleurs dans le pays, a encore assuré le ministère, dans le but d'assurer la sécurité et l'autorité de l'État.

