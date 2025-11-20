Sénégal: Bassirou Diomaye Faye joue l'apaisement dans le confit qui l'oppose à Ousmane Sonko

Lors d'une rencontre au palais présidentiel avec des membres du bureau politique du parti au pouvoir dans la soirée du mardi 18 novembre, le chef de l'État a tenu des propos visant à mettre fin aux rumeurs de distanciation avec son Premier ministre. Qui a, de son côté, repris son poste et participé au conseil des ministres de ce mercredi, après s'être absenté pour quelques jours de repos.

S'agit-il des premiers signes de dégel dans le conflit qui oppose le président Bassirou Diomaye Faye à son Premier ministre Ousmane Sonko au Sénégal ? Au plus haut sommet de l'État, l'ambiance semble quoi qu'il en soit se réchauffer : après quelques jours de repos, le chef du gouvernement a en effet repris son poste et participé au conseil des ministres de ce mercredi 19 novembre qualifié de « détendu et inspirant » par le ministre de l'Éducation Moustapha Guirassy, rapporte notre correspondante à Dakar, Juliette Dubois.

L'impression de désescalade entre les deux têtes de l'exécutif paraît d'autant plus pertinente qu'elle était déjà d'actualité la veille. À la suite d'une rencontre au palais présidentiel entre Bassirou Diomaye Faye et des membres du bureau politique du Pastef, le parti au pouvoir, dans la soirée du mardi 18 novembre, la formation a jugé la réunion « fraternelle et constructive », selon notre correspondante à Dakar, Léa-Lisa Westerhoff. Sortant de son silence sur la crise politique en cours et tenant des propos d'apaisement, le président a voulu en profiter pour mettre fin aux rumeurs de distanciation avec son Premier ministre, selon plusieurs cadres présents.

Si l'entrevue n'a donné lieu à aucun communiqué officiel, quelques déclarations du chef de l'État ont toutefois filtré dans la presse. Insistant sur la solidité de sa relation avec Ousmane Sonko, celui-ci a d'abord déclaré qu'il « ne [lui] ferai[t] jamais de mal », ajoutant : « Et je sais qu'il ne me fera jamais de mal » non plus. Puis, il a aussi réaffirmé son engagement politique, balayant toute éventualité d'une rupture au sein du Pastef - « Je reste dans le parti », a-t-il dit -, soulignant aussi au passage le fait qu'il n'avait jamais interrompu le contact avec son Premier ministre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Décrispation en vue ?

En ce qui concerne l'origine de la discorde en revanche - le choix de la personnalité pour diriger la coalition Diomaye président -, Bassirou Diomaye Faye refuse de faire machine arrière. Comme il l'avait déjà dit en conseil des ministres, celui-ci a confirmé être à l'origine de cette décision et y tenir. Proche d'Ousmane Sonko, Aïda Mbodj est donc bien remplacée par celle qui avait coordonné sa campagne électorale en 2024, Aminata Touré.

Quant à la question cruciale de sa candidature à la prochaine présidentielle, le chef de l'État a subtilement botté en touche, affirmant qu'il ne savait pas s'il « serai[t] encore vivant en 2029 ».

Ces déclarations suffiront-elles à décrisper la majorité présidentielle et le bon fonctionnement du tandem aux manettes du Sénégal, ainsi qu'à rassurer une base militante inquiète ? La coalition au pouvoir a en tout cas enregistré 180 nouvelles demandes d'adhésions ces derniers jours, comme autant de soutiens.