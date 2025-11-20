Congo-Kinshasa: Est du pays - L'armée confirme la perte d'une localité du Nord-Kivu et dénonce l'attitude du groupe AFC/M23

20 Novembre 2025
Radio France Internationale

En République démocratique du Congo (RDC), l'armée a confirmé le 19 novembre 2025 la prise de la localité de Katoyi par l'AFC/M23 auquel elle est opposée dans l'est du pays. Les Forces armées de la RDC dénoncent au passage une violation du cessez-le-feu, alors que Kinshasa et le groupe politico-militaire ont signé le 15 novembre au Qatar un accord-cadre, étape vers un accord de paix.

Dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), le groupe armé AFC/M23 poursuit son offensive au Nord-Kivu, malgré la signature d'un accord-cadre avec le gouvernement, la semaine précédente à Doha.

Mardi soir, des combattants de l'AFC/M23 ont pris le contrôle d'une localité à une centaine de kilomètres à l'ouest de Goma, chef-lieu de la province. L'information a été confirmée mercredi par l'état-major congolais.

Les combattants du groupe politico-militaires ont en effet pris Katoyi mardi soir, après une journée d'affrontements avec l'armée congolaise appuyée par les milices Wazalendo.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La prise de cette localité dans le Masisi a été confirmée par l'armée congolaise, qui accuse l'AFC/M23 de violer le cessez-le-feu signé au Qatar, en multipliant les attaques contre ses positions dans les territoires de Walikale, Masisi et Rutshuru.

Selon le chef du secteur de Katoyi, Tshisengele Bazungu Jacque, les combats qui durent depuis le début de la semaine ont provoqué un important déplacement de la population.

La base de Ntongo, cible de l'AFC/M23 ?

La prise de Katoyi intervient après celles de plusieurs autres localités dans ce même territoire : Kazinga, Kasheke, Bibatama. Et, selon des sources administratives, le groupe armé cherche à atteindre la localité de Ntongo, à 40 kilomètres de là, où se trouve une importante base de l'armée congolaise.

D'autres combats ont également été signalés plus au nord dans le territoire de Lubero, ainsi que dans la province voisine du Sud-Kivu, où des affrontements ont momentanément paralysé la circulation mercredi matin sur la route Bukavu-Walungu centre.

Kinshasa et le l'AFC/M23 avaient signé en juillet à Doha une déclaration de principe en faveur d'un « cessez-le-feu permanent », qui n'a pas mis fin aux combats. Samedi, les deux parties ont signé un nouvel accord, le Cadre de Doha pour un accord de paix global, lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté des responsables des deux parties, ainsi que des médiateurs américains et qatariens.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.