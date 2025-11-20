Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 20 novembre 2025

Sénégal : Diomaye apaise les tensions avec le PASTEF

Le chef de l’État sénégalais, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu mardi le Bureau politique national (BPN) du PASTEF-Les Patriotes, une rencontre tenue dans un climat « fraternel » une semaine après les divergences publiques sur la restructuration de la coalition présidentielle, indique un communiqué du parti.

Conduit par son secrétaire général, Ayib Daffé, le BPN a échangé avec le président de la République sur la situation politique nationale, avec un accent particulier sur le renforcement de la cohésion interne et du tandem Diomaye-Sonko, précise la note parvenue à APA. (Source : Apanews)

Afrique : Le marocain Achraf Hakimi sacré Joueur africain de l’année 2025

La cérémonie du Ballon d’Or africain a lieu ce mercredi 19 novembre 2025 à Rabat au Maroc en présence de plusieurs personnalités du football africain et mondial.

Au terme de cette cérémonie qui couronne les meilleurs acteurs du football africain de la saison dernière, Achraf Hakimi a été sacré Ballon d’Or africain 2025. Le défenseur du PSG confirme ainsi un verdict attendu au terme d’une saison exceptionnelle. (Source : Africa foot)

Burkina Faso : Des marchés de Ouagadougou et Bobo Dioulasso bouclés pour lutter contre le terrorisme

Le Ministère de la Sécurité a lancé, ce mardi 18 novembre 2025, une vaste opération destinée à combattre le trafic, l’entreposage de produits dangereux et la contrebande dans les marchés et yaars de Ouagadougou, rapporte le service communication du ministère de la sécurité.

Il faut noter que cette opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de sécurisation des espaces urbains et de protection des populations et de leurs biens ainsi que dans la lutte contre le financement du terrorisme. (Source : lefaso)

Soudan : Donald Trump veut s’impliquer pour un retour de la paix

Dans son allocution au Forum d’investissement américano-saoudien, il a d’abord mis en avant ces succès. Après la signature d’une feuille de route pour un accord de paix entre la RDC et le Rwanda, et la présentation d’un plan de paix pour Gaza, le Soudan pourrait être le prochain pays où le chef d’État américain tentera d’instaurer un processus de paix.

« J’ai résolu huit guerres. Et je vais vous dire, Sa Majesté aimerait que je fasse quelque chose de très efficace concernant le Soudan. Je n’avais aucune intention de m’impliquer dans cette affaire. Je pensais que c’était quelque chose de fou et d’incontrôlable. Mais je vois à quel point c’est important pour vous et pour beaucoup de vos amis dans cette salle. (Source : Africanews)

Nigeria : Le président Bola Tinubu condamne l’enlèvement de 25 lycéennes dans l’État de Kebbi

Le chef de l’État nigérian a ordonné, mardi 18 novembre, une mobilisation totale des forces de sécurité après l’attaque d’un internat pour filles, survenue malgré des alertes des services de renseignement.

Le président nigérian Bola Tinubu a condamné mardi l’enlèvement de 25 lycéennes dans l’État de Kebbi, dans le nord-ouest du Nigeria, où un internat pour filles a été attaqué dans la nuit de dimanche à lundi. Selon les autorités, des hommes armés ont pris d’assaut l’école de Maga, tuant le directeur-adjoint de l’établissement, Hassan Makuku, avant d’enlever les élèves. Le chef de l’État a exigé des services de sécurité qu’ils mettent « tout en œuvre » pour assurer leur retour rapide. ( Source : Africa Radio)

Congo-Kinshasa : Des parlementaires de 42 pays africains en conclave à Kinshasa

Venus de 42 pays du continent, des parlementaires participent, du 18 au 22 novembre à Kinshasa, aux travaux de la 84ᵉ session du Comité exécutif de l’Union parlementaire africaine (UPA).

Ouvert à l’hôtel Golden Tulip Kin Oasis, ce forum de quatre jours vise à consolider les acquis institutionnels de l’UPA et à renforcer la coopération interparlementaire africaine.

Cette session porte essentiellement sur l’examen des demandes de statut d’observateur, l’adoption du programme annuel de travail pour 2026 ainsi que du projet de budget pour l’exercice 2026. (Source : Radio Okapi)

Afrique du Sud : Le pays accueille le premier sommet du G20 en Afrique

L’Afrique du Sud accueille ce week-end un sommet du G20 historique, le premier jamais organisé sur le sol africain. Mais cette grande première s’ouvre dans un climat de tensions inédites, marqué par l’absence retentissante du président américain Donald Trump, qui a choisi de boycotter la rencontre et de dénoncer une présidence sud-africaine jugée « antiaméricaine ». Pretoria, elle, entend maintenir le cap et pousser ses priorités : allègement de la dette, lutte contre les inégalités et défense d’un multilatéralisme sous pression.

Le retour de Donald Trump à la Maison Blanche a rapidement heurté la première présidence africaine du G20. Hostile au multilatéralisme, le président américain a relancé dès janvier le retrait des États-Unis de l’accord de Paris avant d’imposer une nouvelle salve de droits de douane tous azimuts. (Source : Lebrief)

Mauritanie : Les banques du Maghreb face aux défis des mutations technologiques

Nouakchott a abrité, lundi et mardi, la 18e Assemblée générale et le 19e sommet bancaire du Maghreb, placés sur le thème : «Pour un secteur bancaire maghrébin accélérateur des échanges commerciaux maghrébins et africains, dans un contexte de mutations technologiques : opportunités et défis».

Ces réunions ont permis d’aborder plusieurs sujets : l’intégration, l’Intelligence artificielle, la cybersécurité, la transformation numérique, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Hanchi Saleh, secrétaire général de l’Association des Professionnels des Banques de Mauritanie (APBM), explique les enjeux des Assises de Nouakchott. (Source : le 360 Afrique)

Algérie : Le président Tebboune limoge en série plusieurs militaires

Le président Abdelmadjid Tebboune a procédé à un vaste mouvement au sein du ministère de la Défense nationale (MDN), marqué par une nouvelle vague de limogeages de généraux-majors. Selon les décrets publiés au Journal officiel, plusieurs hauts gradés ont été démis de leurs fonctions, dont le chef d’état-major du commandement des forces aériennes, signe des turbulences récurrentes qui secouent la hiérarchie militaire algérienne.

Le général-major Mohammed Bouzouine, à la tête de l’état-major des forces aériennes, a été relevé de ses fonctions. Il est remplacé par le général-major Ahmed Selmi, nommé par Tebboune pour diriger un commandement stratégique déjà marqué par des rotations fréquentes ces dernières années. (Source : Bamada.net)

Afrique : Macron attendu à l’île Maurice ce jeudi

Le président français est attendu vers 13H00 locales (09H00 GMT) à Port-Louis, capitale de Maurice, voisine du territoire ultramarin français de la Réunion et synonyme de »success story » économique dans l’océan Indien, avec son PIB par habitant supérieur à 10.000 dollars, selon la Banque mondiale.

Il se rendra ensuite en Afrique du Sud, qui accueille samedi et dimanche le sommet du G20, puis au Gabon où il rencontrera le nouveau président Brice Clotaire Oligui Nguema, deux ans après le coup d’Etat qui a mis fin à la dynastie des Bongo, et en Angola pour un sommet Union africaine-Union européenne. (Source : France 24)