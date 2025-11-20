La 17e réunion de Bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest, organisée du 18 au 21 novembre, c'est ouvert ce mardi à Abidjan, autour du thème : « Mécanismes de financement innovant et réformes structurelles pour l'adaptation climatique ». L'Équipe multidisciplinaire de la FAO a lancé un appel pressant, à investir davantage dans la protection sociale rurale afin de faciliter l'accès aux financements climatiques.

Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Me Adama Kamara, a présenté avant l'ouverture des travaux, les contours du programme national qui devrait garantir une couverture sociale à plus de cinq millions de travailleurs agricoles, artisanaux et informels en Côte d'Ivoire. Selon lui, cette initiative permettra de renforcer les coopératives, soutenir l'autonomisation des femmes, encourager la création d'emplois verts et valoriser davantage les chaînes de valeur agricoles.

Il a également souligné le rôle stratégique des caisses de prévoyance sociale, dont la capitalisation pourrait contribuer au financement d'infrastructures essentielles, notamment celles dédiées à la maîtrise de l'eau, un levier crucial de la sécurité alimentaire. « L'ampleur des défis climatiques et alimentaires exige de nous une synergie », a déclaré le ministre.

Dans son intervention, le représentant résident de la FAO en Côte d'Ivoire, Joseph Nyemah, a rappelé les liens étroits entre sécurité alimentaire, dérèglement climatique et accès aux financements internationaux. Pour lui, la résilience des systèmes agricoles passe nécessairement par un renforcement des dispositifs de protection sociale destinés aux communautés rurales les plus exposées.

Même son de cloche chez Abebe Haile-Gabriel, sous-directeur général et représentant régional de la FAO pour l'Afrique. Il a souligné les défis persistants auxquels la région ouest-africaine fait face : insécurité alimentaire chronique, pression climatique, vulnérabilité des producteurs et difficultés d'accès à des ressources financières adaptées.

Quant à la coordonnatrice du Bureau sous-régional de la FAO, Bintia Stephen Tchikaya, elle a insisté sur l'urgence d'un recours massif aux mécanismes de financement climatique, notamment le Fonds vert pour le climat et le Fonds d'adaptation, afin d'accompagner les politiques publiques et les programmes nationaux d'adaptation. Elle a, à cet effet, salué la vision des autorités ivoiriennes qui ont initié un programme d'investissement ambitieux visant à étendre la protection sociale aux travailleurs des secteurs agricole et informel.

La réunion rassemble en Côte d'Ivoire les représentants de la FAO dans les 15 pays d'Afrique de l'Ouest, des responsables techniques de haut niveau, des institutions régionales, des agences et fonds des Nations Unies, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des organisations faîtières du secteur privé et de la société civile.