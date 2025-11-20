Gabon: Procès de la Young Team - Nicaise Moulombi appelle à la responsabilité morale des proches du pouvoir qui se fait plus pressant

19 Novembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par Fred Koumba et MT

Alors que le procès historique impliquant Sylvia Bongo Ondimba et Noureddine Bongo Ondimba secoue l'opinion nationale, la société civile gabonaise, par la voix de Nicaise Moulombi, président du Haut Conseil des Acteurs Non Étatiques (HCANE), continue de marteler une exigence claire : la justice ne doit pas trembler.

Dans une récente déclaration, Nicaise Moulombi, président du HCANE a salué le courage de la justice gabonaise, qui a convoqué des personnalités autrefois intouchables. Il rappelle que deux jours avant la décision du Tribunal Spécial, son organisation avait déjà pris position en faveur d'une transparence totale dans l'instruction de cette affaire liée au détournement de fonds publics.

Mais au-delà de la reconnaissance du travail judiciaire, c'est un appel éthique qui est lancé à l'un des proches collaborateurs du chef de l'État : le conseiller spécial et ancien trésorier payeur, cité à plusieurs reprises dans cette affaire. « Il serait judicieux qu'il se mette en réserve de ses fonctions afin de permettre à la lumière de jaillir pleinement », estime le HCANE par la voix de Nicaise Moulombi.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce retrait temporaire serait un signe fort de respect envers la République et un acte de loyauté à l'égard du président, garant de l'image d'une gouvernance nouvelle sous la 5e République.

Le message est clair : "ceux qui sont cités, à tort ou à raison, doivent prendre leurs responsabilités. Car la volonté d'assainir les institutions ne peut souffrir d'aucune ambiguïté, surtout à l'heure où les Gabonais espèrent un réel tournant".

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.