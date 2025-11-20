Gabon: Procès de la Young Team - Nicaise Moulombi appelle à la responsabilité morale des proches du pouvoir qui se fait plus pressant

Alors que le procès historique impliquant Sylvia Bongo Ondimba et Noureddine Bongo Ondimba secoue l'opinion nationale, la société civile gabonaise, par la voix de Nicaise Moulombi, président du Haut Conseil des Acteurs Non Étatiques (HCANE), continue de marteler une exigence claire : la justice ne doit pas trembler.

Dans une récente déclaration, Nicaise Moulombi, président du HCANE a salué le courage de la justice gabonaise, qui a convoqué des personnalités autrefois intouchables. Il rappelle que deux jours avant la décision du Tribunal Spécial, son organisation avait déjà pris position en faveur d'une transparence totale dans l'instruction de cette affaire liée au détournement de fonds publics.

Mais au-delà de la reconnaissance du travail judiciaire, c'est un appel éthique qui est lancé à l'un des proches collaborateurs du chef de l'État : le conseiller spécial et ancien trésorier payeur, cité à plusieurs reprises dans cette affaire. « Il serait judicieux qu'il se mette en réserve de ses fonctions afin de permettre à la lumière de jaillir pleinement », estime le HCANE par la voix de Nicaise Moulombi.

Ce retrait temporaire serait un signe fort de respect envers la République et un acte de loyauté à l'égard du président, garant de l'image d'une gouvernance nouvelle sous la 5e République.

Le message est clair : "ceux qui sont cités, à tort ou à raison, doivent prendre leurs responsabilités. Car la volonté d'assainir les institutions ne peut souffrir d'aucune ambiguïté, surtout à l'heure où les Gabonais espèrent un réel tournant".