L'Office Ivoirien des Sports Scolaires et Universitaires (OISSU) a conclu, le 13 novembre 2025, au stade Félix Houphouët-Boigny, un partenariat stratégique avec BMI-WFS, une entreprise panafricaine spécialisée dans la transformation digitale, la finance technologique, l'intelligence artificielle et la gestion de données.

Selon Clôtchor Secongo, président-directeur général de BMI-WFS, « ce partenariat marque un engagement clair : celui de mettre la technologie au service de la jeunesse, du sport et de l'avenir. L'écosystème OISSU deviendra l'une des plateformes digitales sportives les plus avancées d'Afrique ».

La nouvelle plateforme numérique permettra de simplifier et de sécuriser l'ensemble du processus d'acquisition et de gestion des licences sportives scolaires, depuis la demande jusqu'à la vérification sur le terrain. Elle comprendra six interfaces spécialisées destinées aux élèves, aux délégués, aux contrôleurs, aux agents de détection et à l'administration, ainsi qu'un hub de paiement certifié assurant la sécurité et la traçabilité des transactions.

Parmi les innovations majeures, la plateforme offrira la possibilité de constituer une base de données exhaustive et souveraine des acteurs du sport scolaire ivoirien. Elle facilitera également le paiement des licences via Mobile Money, cartes bancaires ou TrésorMoney, tout en permettant le suivi des performances des jeunes talents grâce à un portail dédié aux agents de détection. L'outil intégrera par ailleurs l'OISSU Marketplace pour la vente de produits et équipements sportifs, une académie numérique pour les formations en ligne, ainsi que le programme e-sportif E-Game OISSU.

Le directeur général de l'OISSU, Doumbia Adama, représentant le ministère des Sports, a salué cette avancée technologique en déclarant que « le gouvernement salue cette initiative qui modernise en profondeur notre système sportif et ouvre la voie à une gouvernance transparente et performante ». Il a réaffirmé l'engagement des autorités à accompagner toutes les innovations favorisant transparence, efficacité et performance dans le secteur.

Selon les responsables, ce partenariat ouvre une nouvelle ère pour le sport scolaire en Côte d'Ivoire, en dotant les élèves, les établissements et l'OISSU d'outils numériques modernes pour une gestion optimisée, une formation continue et une valorisation accrue des talents sportifs nationaux.