Cote d'Ivoire: Élections apaisées - Comment la mobilisation des jeunes transforme le terrain

Prévention des conflits électoraux

Dans un contexte électoral souvent marqué par les tensions, une équipe de Jeunes Champions de la Paix a sillonné quinze localités du pays pour apaiser les esprits, sensibiliser leurs pairs et encourager une participation citoyenne responsable.

Les Pays-Bas mobilisent des jeunes champions

À l'approche de la présidentielle du 25 octobre 2025, un vaste dispositif de prévention de la violence a été déployé dans plusieurs régions du pays. Le Programme des Nations Unies pour le développement, avec l'appui de l'Ambassade des Pays-Bas, a conduit une caravane de dialogues communautaires dans quinze localités, allant de Yamoussoukro à Man en passant par Abobo, Bonoua ou encore Ferkessédougou. L'objectif était d'amener les jeunes à s'approprier les outils du leadership citoyen pour contribuer à un climat politique apaisé.

Formés à la médiation, à la communication responsable et à l'usage éthique des réseaux sociaux, ces jeunes ambassadeurs ont multiplié les échanges avec leurs pairs. Ils ont encouragé la tolérance politique, la lutte contre les discours haineux et la protection des biens publics. Surtout, ils ont insisté sur la nécessité de participer au débat public sans violence, avant, pendant et après le vote.

Sur le terrain, les premiers effets se sont rapidement fait sentir. À Mamini, dans la sous-préfecture de Brobo, un participant souligne que l'élection s'est déroulée « dans une atmosphère bien plus sereine » grâce au dialogue instauré en amont.

À Bonoua, un leader de jeunesse rappelle que, malgré les divergences partisanes, « les fils et filles d'une même ville savent désormais se parler », ce qui a contribué à réduire les tensions habituelles. Partout, les autorités administratives, coutumières et communautaires ont salué cette mobilisation inédite. Les émissions radios produites localement ont également amplifié la portée du message en touchant les populations les plus éloignées. Fort de ces résultats, un atelier national tenu le 7 novembre a permis de partager les bonnes pratiques observées en vue des prochaines échéances législatives.

La Représentante résidente du Pnud, Blerta Cela, s'est félicitée de « l'engagement exemplaire » de ces jeunes devenus de véritables relais de paix. L'Ambassadeur des Pays-Bas, Jeroen Kelderhuis, a pour sa part soulignée que la stabilité politique demeure une condition essentielle pour le développement économique, rappelant l'importance du cacao dans les relations commerciales entre les deux pays.

Le Ministère de la Promotion de la Jeunesse, représenté par la Directrice du Civisme et de l'Engagement Citoyen des Jeunes, Kouassi Georgette, a encouragé la jeunesse à poursuivre son rôle de vigie citoyenne. Selon elle, les jeunes se trouvent « au coeur de la paix et du vivre-ensemble », des valeurs indispensables à l'unité nationale.