Burkina Faso: COP30 - La politique de souveraineté alimentaire du président du Faso saluée

En marge des discussions de la COP30, le ministre de l'Environnement, de l'Eau et l'Assainissement du Burkina Faso, Roger Baro, a reçu en audience, une délégation de l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique, mardi 18 novembre à Belém, au Brésil.

La politique de développement endogène et de souveraineté du Président du Faso le capitaine Ibrahim Traoré, fait écho à Belém, au Brésil où se déroule la 30e Conférence des parties (COP30) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). En effet, reçue en audience par le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement du Burkina Faso, Roger Baro, une délégation de l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique (AFSA) a traduit sa satisfaction pour le combat que mène le chef de l'Etat burkinabè.

Basée à Kampala, en Ouganda, l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique (AFSA) est une organisation panafricaine constituée d'un réseau de 48 organisations représentant plus de 200 millions de petits producteurs, d'éleveurs, de peuples autochtones, de jeunes, de femmes et de communautés confessionnelles dans 50 pays africains, dont le Burkina Faso. Elle a pour centre d'intérêt la promotion de l'agroécologie, des semences paysannes et la souveraineté alimentaire en Afrique.

Selon le porte-parole de la délégation de AFSA, Musa Sowe, par ailleurs secrétaire général de l'Alliance nationale de l'agriculture et de l'environnement de Gambie, l'objectif de cette audience est de venir saluer l'engagement du président du Faso en faveur de la souveraineté alimentaire au Burkina Faso et les efforts du gouvernement burkinabè en matière d'agroécologie.

Il a relevé que le Burkina Faso est l'un des rares pays africains qui dispose d'une stratégie nationale de développement de l'agroécologie.

A travers cette rencontre, l'objectif de AFSA est aussi de faire le plaidoyer pour que l'agroécologie soit davantage prise en compte dans les politiques nationales climat comme le Plan national d'adaptation, la contribution déterminée au niveau national (CDN) ..., a confié M. Sowe.

L'engagement pour l'agriculture

Au sortir de l'audience, il s'est réjoui de l'attention accordée par le ministre Baro à la délégation. Il a ajouté que le ministre chargé de l'Environnement a encouragé AFSA à poursuivre dans sa dynamique et à mobiliser des ressources pour des investissements, la production et non pour des renforcements de capacités. Tout en saluant AFSA pour sa démarche, Roger Baro a fait savoir que la question de la souveraineté alimentaire est une préoccupation quotidienne du capitaine Ibrahim Traoré. « Comme vous pouvez le remarquer, au Burkina Faso, notre chef d'Etat s'est engagé dans la production agricole par nous et pour nous.

Parfois, on demande aux pays de mettre 25 % du budget de l'Etat dans l'agriculture. Au Burkina Faso, nous ne le calculons pas, mais nous investissons davantage dans le secteur agricole. Chaque jour, notre chef d'Etat parle de travail, de production agricole, car c'est l'agriculture qui nous permettra d'être indépendants », a-t-il confié.

En tant que ministre chargé de l'Environnement, Roger Baro a indiqué qu'il doit veiller à ce que la protection de l'environnement soit respectée dans la production agricole. Selon lui, cette tâche est facilitée, car le Président Traoré est pro-environnement. M. Baro a marqué la disponibilité de son département à collaborer avec AFSA. La délégation a émis le souhait de rencontrer le président du Faso.