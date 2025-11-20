Ile Maurice: Un lien historique au service du commerce et du développement

Les liens entre la France et Maurice reposent sur une histoire et une langue communes. Depuis l'indépendance, ces relations se sont renforcées grâce à divers accords et partenariats entre les deux pays. La visite à Maurice du président français, Emmanuel Macron, les 20 et 21 novembre, rappelle que la France demeure un partenaire stratégique pour l'île, tant sur le plan commercial que sur celui du soutien au développement.

Selon le rapport Trade and Economic Data 2024-25 de la Mauritius Chamber of Commerce and Industry (MCCI) et de Statistics Mauritius, la France se classe au quatrième rang des principaux marchés d'exportation de Maurice, après l'Afrique du Sud, Madagascar et les États-Unis, avec des ventes s'élevant à Rs 7,5 milliards, soit 9 % du total des exportations mauriciennes. Elle figure également parmi les principaux fournisseurs du pays, au cinquième rang, avec Rs 18,6 milliards d'importations, soit 6 % des importations totales.

Ces chiffres témoignent de l'importance croissante des échanges commerciaux dans les relations bilatérales. Selon les dernières données publiées en octobre par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères dans sa fiche Repères économiques - Maurice, l'île se positionne au 81e rang des partenaires commerciaux de la France. Le pays est le 71e client de la France, son 85e fournisseur et affiche le 38e excédent commercial, représentant 0,1 % des exportations françaises dans le monde.

Dans la région Afrique-océan Indien, Maurice occupe le huitième rang des clients de la France, le dixième rang des fournisseurs et le huitième rang en termes d'excédent, représentant 4,1 % des exportations françaises dans la région.

Parmi les produits français les plus exportés vers Maurice figurent les parfums et produits de toilette, les céréales - à l'exception du riz - les légumineuses et les oléagineux, les préparations pharmaceutiques et les équipements de communication. De son côté, Maurice fournit à la France des instruments et fournitures à usage médical et dentaire, des préparations et conserves à base de poisson, du sucre ainsi que des matériaux issus du tri et du recyclage.

Au-delà du commerce, la coopération entre la France et Maurice est diversifiée, allant de la protection du patrimoine à la lutte contre le dérèglement climatique. Le pays bénéficie notamment du soutien de l'Agence française de développement (AFD) pour des projets publics et privés dans des secteurs stratégiques tels que la transition énergétique et l'adaptation au changement climatique, comme le prêt de 200 millions d'euros accordé à Maurice et Rodrigues dans le domaine de l'eau et de l'assainissement et une assistance technique liée au prêt d'un montant de 2 millions d'euros.

La France et Maurice mènent aussi une action dynamique dans les domaines de la formation, de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche grâce à des coopérations interuniversitaires et à des programmes de bourses. Par exemple, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) accompagne un réseau d'écoles et leur propose des bourses, permettant ainsi aux étudiants mauriciens d'accéder à une formation française.

La France maintient également une présence économique significative dans le pays. En 2024, les flux d'investissements français vers l'île se sont élevés à 217 millions d'euros tandis que le stock total d'investissements reste stable par rapport à 2020, selon la Banque de France. Le tissu économique français est également représenté par 182 filiales d'entreprises, employant 11 322 personnes et générant un chiffre d'affaires estimé à 872 millions d'euros.

De son côté, Maurice investit en France, avec un stock d'investissements de 885 millions d'euros au 31 décembre 2024, en hausse de 29 % par rapport à 2020, plaçant le pays au 31e rang des investisseurs étrangers en France.

En somme, les relations entre la France et Maurice restent solides et diversifiées. Ces liens témoignent d'une coopération durable et bénéfique aux deux pays.