Ile Maurice: Des experts britanniques pour bâtir la future agence à Maurice

Maurice entre dans une phase charnière de son histoire institutionnelle. Des experts de la National Crime Agency (NCA) britannique sont actuellement à Maurice, en consultation directe avec le bureau de l'Attorney General et les principales parties prenantes. Leur mission: aider le gouvernement à bâtir la future Mauritius National Crime Agency, un organisme qui devra remplacer, coordonner ou absorber des structures comme la Financial Crimes Commission (FCC), le Central Crime Investigation Department (CCID) et la Financial Intelligence Unit (FIU).

Ce renforcement technique n'arrive pas par hasard : il s'inscrit dans le projet personnel du Premier ministre Navin Ramgoolam, qui veut doter Maurice d'une architecture criminelle entièrement modernisée, inspirée des modèles les plus performants au monde.

Selon nos informations, Ramgoolam aurait lui-même briefé Paul Bérenger lors de leurs deux tête-à-tête récents, lui exposant sa vision d'une agence puissante, centralisée, professionnelle - un outil d'État capable de lutter contre la criminalité financière, le crime organisé, le trafic maritime, le blanchiment et les réseaux transnationaux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mais ce projet puise son inspiration bien au-delà de la NCA britannique. Ramgoolam souhaite reproduire, à l'échelle mauricienne, la révolution institutionnelle opérée par J. Edgar Hoover lorsqu'il transforma le Federal Bureau of Investigation (FBI) en une machine d'investigation, de renseignement et de coordination nationale.

S'inspirer du modèle Hoover : entre ambition, rigueur et garde-fous

Le FBI sous Hoover n'a pas seulement modernisé la police fédérale américaine : il l'a refondée. Recrutement, méthodes scientifiques, coordination nationale, intelligence criminelle, professionnalisation... Hoover a imposé une vision avec ses amendements :

Recrutement professionnel : sélection rigoureuse, formation poussée, vérification des antécédents, discipline stricte.

Méthodes scientifiques : laboratoires de criminalistique, empreintes digitales, balistiques, toxicologique.

Fichier national : une base centralisée d'empreintes et d'informations criminelles.

Compétences élargies : espionnage, crime organisé, menaces internes, criminalités inter-États. · Image publique forte : le FBI devient une institution symbole, un standard de référence.

Cette transformation constitue une révolution structurelle : le crime n'est plus traité localement, mais nationalement, scientifiquement, méthodiquement.

Ramgoolam rêve pour Maurice d'une institution offrant cette même crédibilité, adaptée aux réalités mauriciennes et régionales. Maurice se prépare à la création de sa National Crime Agency inspirée du modèle Hoover.

Les consultations avec les experts de la NCA britannique visent justement à adapter ce modèle. Elles travaillent de concert avec l'Attorney General afin de poser les bases d'une agence qui ne serait pas seulement une copie, mais une structure adaptée à un pays insulaire exposé aux réseaux régionaux de trafic, à la cybercriminalité et aux flux financiers offshore.

Pour Maurice, cela signifie une professionnalisation totale des agents, l'intégration des enquêtes financières, criminelles et maritimes.

La future NCA regroupera les fonctions de :

FCC : crimes financiers, lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme,

CCID : criminalité classique et enquêtes sur le terrain,

FIU : renseignement financier. Cette centralisation permettra de réduire les doublons, de renforcer la synergie entre les services et de garantir une meilleure efficacité opérationnelle.

Le recrutement sera standardisé et soumis à des tests d'intégrité. La formation continue portera sur l'analyse financière, la cybercriminalité, l'intelligence pénale et la criminalistique scientifique, garantissant un niveau d'expertise élevé pour chaque agent.

Un Criminal Intelligence Fusion Center sera mis en place pour regrouper les données des différentes agences, les enquêtes en cours et les informations douanières et portuaires, y compris la surveillance maritime, afin d'assurer une réponse rapide et coordonnée aux menaces transnationales.

La NCA mauricienne s'attaquera aux problématiques propres à l'océan Indien : trafic maritime, blanchiment transfrontalier, criminalité numérique, piraterie et exploitation illégale de la Zone économique exclusive (ZEE), consolidant la position de Maurice comme acteur régional crédible.

Pour éviter les dérives, un comité d'oversight parlementaire et un contrôle judiciaire des opérations intrusives seront instaurés. La transparence sera garantie par la publication régulière de rapports publics, assurant ainsi l'équilibre entre efficacité et respect des droits fondamentaux.

Maurice ambitionne de faire de sa NCA un partenaire crédible à l'échelle internationale, coopérant avec Interpol, Europol, FBI, Scotland Yard, Egmont Group, UNODC et AFRIPOL, renforçant ainsi sa position dans la lutte contre le crime organisé et la corruption.

Et la FCC dans tout cela ? Une transition délicate et inévitable

La disparition ou l'absorption de la FCC soulève plusieurs questions sensibles.

Le personnel : près de 100 recrues cette année. Que sera la démarche à suivre ?

Les enquêtes en cours, seraient-elles : reprises, réévaluées, ou tout simplement abandonnées selon leur pertinence ? Le board des commissaires

Le board actuel (Rault, Hurnaum, Namdarkhan, Lenon) serait-il dissous automatiquement ?

L'acting Director General de la FCC, son mandat prendrait-il fin à la dissolution de l'institution ?

Le Parliamentary Committee présidé par Dhaneshwar Damry devra-t-il être remplacé ?

Du côté de la FCC, personne ne souhaite faire de commentaires. Par ailleurs pour le Parliamentary Committee, il sera revu mais un comité parlementaire d'oversight sera institué.

Projet