Tunisie: Carthage - Réouverture du Musée paléochrétien prévue le 2 décembre 2025

TUNIS — Le Musée paléochrétien de Carthage rouvrira ses portes le 2 décembre 2025, après une importante opération de réhabilitation initiée le 15 avril 2024, a annoncé mardi l'Institut National du Patrimoine (INP).

Situé au cœur du site archéologique de Carthage, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, le musée a bénéficié de travaux destinés à moderniser la présentation de ses collections et à améliorer l'accueil du public.

Mardi, Tarek Baccouche, directeur général de l'INP, a effectué une visite d'inspection marquant la fin des travaux de réaménagement du musée, menés sous la supervision de la Direction du développement muséal de l'Institut. Ce projet a été élaboré par un groupe d'experts en archéologie, d'historiens et de techniciens tunisiens et étrangers.

La visite a également permis de rencontrer le chercheur américain John Humphrey, qui a participé à plusieurs fouilles sur le site et dont le don financier a contribué à l'enrichissement du musée, a précisé l'INP.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une vaste campagne de nettoyage et d'aménagement est en cours autour du site, menée par l'Agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (AMVPPC). Ces interventions concernent le périmètre extérieur, les entrées et les chemins menant au musée, afin de garantir « un environnement extérieur digne de la valeur historique du monument » et de faciliter l'accès des visiteurs, selon le ministère des Affaires culturelles.

Les travaux s'inscrivent dans la continuité d'un chantier de réhabilitation générale des espaces intérieurs, conforme aux normes muséographiques modernes. Le ministère précise que cette initiative participe d'une stratégie nationale visant à mieux préserver et valoriser le patrimoine tunisien, dans un contexte où les institutions culturelles cherchent à renforcer leur attractivité.

Réouvert une première fois en juin 2021 après plusieurs années de fermeture, le musée avait alors retrouvé un fonctionnement normal, interrompu depuis le vol de la statuette de Ganymède en 2013. Cette oeuvre emblématique, retrouvée en 2017, avait suscité une médiatisation importante et relancé le débat sur la sécurité des sites archéologiques. En mars 2024, l'établissement avait de nouveau fermé pour permettre le réaménagement complet de ses deux salles d'exposition, laissant accessibles uniquement ses abords extérieurs.

Construit en 1984 dans le cadre de la campagne internationale « Pour sauver Carthage » (1972-1992), le musée avait pour objectif de préserver les secteurs menacés par l'urbanisation. Il a connu plusieurs périodes de fermeture, notamment en 2010 pour rénovation et en 2013 après le vol de Ganymède, avant sa réouverture en 2021. Cette dernière avait été marquée par la visite de la Directrice générale de l'UNESCO, coïncidant avec la Conférence des États parties à la Convention sur le patrimoine culturel subaquatique, organisée à Sidi Bou Saïd.

Le musée abrite des collections issues des fouilles de l'ancienne église paléochrétienne menées entre 1969 et 1970. Ses murs extérieurs exposent des mosaïques, et l'intérieur présente des éléments provenant du cirque romain, tels qu'un chapiteau corinthien, des fosses de chevaux et une fresque en mosaïque représentant des auriges conduisant des chars. Une citerne souterraine, découverte lors des fouilles, a été intégrée au parcours muséal.

C'est dans une citerne voisine que fut retrouvée la célèbre sculpture de Ganymède et l'aigle, en 17 fragments. Datée du Ve siècle et sculptée en marbre blanc, elle représente Ganymède enlevé par Jupiter métamorphosé en aigle et constitue l'une des pièces maîtresses du musée.

Inscrite sur la Liste du patrimoine mondial depuis 1979, Carthage demeure l'un des ensembles archéologiques les plus importants du bassin méditerranéen. Fondée par les Phéniciens vers 814 av. J.-C., elle a dominé une grande partie de la Méditerranée occidentale avant sa destruction par Rome en 146 av. J.-C. Reconstruite sous Jules César, elle devint capitale de l'Africa proconsulaire et un centre religieux majeur à l'Antiquité tardive, avant de passer sous domination vandale, byzantine et arabe.