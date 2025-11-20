Cote d'Ivoire: Journée mondiale de l'Enfance - UNICEF et personnalités publiques unies pour une Côte d'Ivoire amie des enfants

19 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

À l'occasion de la Journée mondiale de l'Enfance, le Groupe Scolaire Labat de Williamsville a accueilli, ce mercredi 19 novembre 2025, une mobilisation exceptionnelle en faveur des droits des enfants.

Aux côtés de l'UNICEF Côte d'Ivoire, de nombreuses personnalités issues du monde artistique, sportif, diplomatique, sanitaire et éducatif se sont réunies pour porter un message fort : faire de la Côte d'Ivoire un pays véritablement ami des enfants.

L'événement, placé sous le thème « Ma journée, mes droits », a mis en avant la parole des enfants, leurs réalités quotidiennes, leurs aspirations et leurs besoins. Ce cadre d'échanges a rappelé l'importance cruciale d'écouter les plus jeunes afin de leur offrir un environnement où ils peuvent apprendre, rêver et s'épanouir pleinement.

Plusieurs figures emblématiques ont honoré de leur présence cette journée de plaidoyer. Parmi elles, le Représentant Résident de l'UNICEF Côte d'Ivoire, Jean-François Basse, ainsi que les champions Michel Gohou, Max-Alain Gradel, Murielle Ahouré, l'artiste Nash, et les ambassadeurs du Canada et de l'Espagne. Leur participation témoigne d'un engagement partagé pour la protection et le bien-être de chaque enfant vivant en Côte d'Ivoire.

Aujourd'hui, le pays compte près de 9 millions d'enfants scolarisés. Un progrès rendu possible grâce à plusieurs réformes majeures, notamment la gratuité des kits et manuels scolaires, le renforcement de l'offre éducative, la scolarisation obligatoire et la modernisation des approches pédagogiques. Autant d'avancées qui traduisent la volonté des autorités de bâtir un système éducatif plus inclusif, plus équitable et plus protecteur.

Cependant, les défis restent nombreux. C'est pourquoi un appel solennel a été lancé : aucun enfant ne doit rester en marge. L'unité, la solidarité et la responsabilité collective sont essentielles pour garantir à chaque enfant un cadre sûr, digne et propice à sa réussite.

En unissant leurs voix et leurs efforts, partenaires, personnalités publiques et communautés rappellent que l'avenir des enfants dépend des engagements d'aujourd'hui. Ensemble, ils réaffirment leur détermination à construire une Côte d'Ivoire où chaque enfant peut pleinement exercer ses droits.

