Cote d'Ivoire: Des législatives à enjeux multiples

Le 4 novembre 2025, le Conseil constitutionnel a procédé à la proclamation définitive des résultats de l'élection présidentielle du 24 octobre dernier, et dans la foulée, il ouvre une nouvelle ère dans les joutes électorales en Côte d’Ivoire, avec le démarrage des dépôts de candidatures pour les élections législatives du 27 décembre prochain.

La Commission électorale indépendante (CEI) vient de siffler, ce 12 novembre, la fin du processus de dépôt des listes des candidatures, qui a démarré depuis le 31 octobre 2025.

Au total, sur la liste provisoire rendue publique par la CEI, 1141 dossiers de candidature ont été validés pour aller à la conquête des 255 sièges de députés à l’Assemblée nationale.

Comme on peut s’y attendre, le RHDP, qui vient d’enregistrer une écrasante victoire à la présidentielle, ne perd pas de vue l’enjeu de ce scrutin, qui devrait consolider le pouvoir du Président Alassane Ouattara, son leader, notamment en lui donnant une majorité confortable à l’Assemblée. L’illustration en est donnée par l’implication de plusieurs membres du gouvernement, dont le 1er ministre, dans leur circonscription. Environ 200 candidats du RHDP sont lancés à la conquête des suffrages des électeurs, soit 17,5 % des candidats.

La partie ne sera pas de tout repos, car hormis le fait que le PPA-CI a décidé de boycotter le scrutin, ce qui n’est pas anodin, du point de vue du niveau de l’adversité dans certaines circonscriptions, le RHDP va croiser le fer avec le PDCI qui souhaite prendre sa revanche, et imposer à son rival un rééquilibrage des forces au parlement.

Mais le jeu électoral, loin d’être un exercice bipolaire, va pour ce coup-ci connaitre beaucoup de candidats indépendants, plus de 50 % des candidats, issus pour la plupart des flancs des partis traditionnels, qu’ils soient dissidents ou exclus, notamment du côté du PPA-CI de Laurent Gbagbo. En effet, les investitures n’ont pas fait que des heureux tant du côté du RHDP que du PDCI, notamment chez les figures de proue de ces partis. Sans oublier les cadres du PPA-CI exclus pour refus d’obtempérer au mot d’ordre de boycott du parti.

Cette nouvelle configuration du jeu électoral en fera certainement une compétition très ouverte, qui préfigure une nouvelle Assemblée, où les majorités écrasantes vont être disputées comme on le constate un peu partout aujourd’hui.

Ce ne serait pas une mauvaise chose d’ailleurs, car cela ferait du parlement, et non de la rue, le siège du débat politique, avec les diverses sensibilités qui y seront, à la faveur du mode de scrutin. Par conséquent, au regard du contexte postélectoral assez tendu, ponctué par une vague d’arrestations constatée dans les rangs de l’opposition, les jalons d’un débat parlementaire apaisé pourraient être posés.

L’enjeu de ce scrutin, si on fait une correcte lecture du nombre de candidatures indépendantes, c’est qu’il y a aujourd’hui des voix dans la société civile, comme dans les secteurs socioprofessionnels, qui demandent de plus en plus à avoir voix au chapitre dans la gouvernance publique. Ce message subliminal adressé aux acteurs politiques doit être bien interprété dans la perspective d’une démocratie plus inclusive.

L’issue du scrutin du 27 décembre prochain nous édifiera sur la tendance que suivra la démocratie ivoirienne, avec une nouvelle configuration de l’Assemblée nationale.