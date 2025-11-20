Lors du Conseil des ministres de ce 19 novembre 2025, le Premier Ministre Ousmane Sonko a fait une communication sur les orientations du Gouvernement en matière de politique mémorielle. Il a exposé les projets et initiatives à venir, centrés sur la valorisation du patrimoine sénégalais et la perpétuation des acquis mémoriels. Il a aussi demandé la mise en place d'un plan d'action opérationnel concernant la sécurité routière.

Le communiqué du Conseil des ministres de ce 19 novembre informe que le Premier Ministre est revenu sur l'importance de la construction de la Maison des Archives, de la Bibliothèque nationale et de bibliothèques régionales. Il a également annoncé l'érection d'un Mémorial à Thiaroye en l'honneur des tirailleurs sénégalais, la création d'un Centre de documentation et de recherche dédié aux « Tirailleurs sénégalais », ainsi que l'enseignement de l'histoire du Massacre de Thiaroye dans les écoles sénégalaises. Chaque année, une journée du Tirailleur sera célébrée et un Conseil national de la Mémoire et de la Gestion du Patrimoine historique (CNMGPH) sera mis en place, aux côtés d'un Centre de documentation au Cimetière de Thiaroye.

Le Premier Ministre a également rappelé l'hommage rendu au Professeur Amadou Makhtar Mbow le 28 octobre 2025 et annoncé la deuxième édition du souvenir du Massacre de Thiaroye.

Selon lui, « la valorisation de notre patrimoine mémoriel est une nécessité ». Elle repose sur deux axes : le récit historique et les symboles. Il a expliqué que « le récit historique permet de mettre en lumière les figures emblématiques de notre pays et de rétablir les faits dans leur authenticité et leur objectivité », tandis que « les symboles doivent constituer un rappel permanent de notre histoire et jouer un rôle important dans la promotion touristique », rapporte le communiqué du conseil.

Dans cette perspective, le Premier Ministre a évoqué la création de musées historiques des royautés traditionnelles, comme celui de Dekheulé, dans des sites historiques tels que Pathé Badiane (Paos Koto), Yang Yang, Ndorna (Fouladou) et Nder. Il a aussi insisté sur l'édification de la Bibliothèque nationale, considérée comme « outil de réappropriation de notre mémoire collective et réceptacle de notre patrimoine documentaire national », ainsi que sur la Maison des Archives.

Abordant la réforme de l'administration, le Premier Ministre a demandé « de mettre en place un Programme gouvernemental de formation continue et d'excellence administrative ». Concernant le rayonnement international du Sénégal, il a lancé « une réflexion nationale sur la création d'une plateforme de marque 'Sénégal' ou 'Teranga Sénégal' », destinée à valoriser les atouts culturels, sportifs, économiques et technologiques du pays. Il a également souligné « l'importance d'une stratégie de diplomatie culturelle et sportive renforcée », avec la mobilisation des JOJ Dakar 2026comme levier de visibilité, d'influence et d'unité nationale.

En matière de sécurité routière, il a demandé aux ministres concernés de soumettre, avant la fin de l'année 2025, un plan d'action opérationnel, chiffré et évaluable, sur la base des recommandations des états généraux des transports publics d'octobre 2025, qui sera suivi par un comité multidisciplinaire placé sous l'autorité de la Primature.