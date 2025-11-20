Sénégal: Conseil des ministres du 19-11-2025 - Les 6 points à retenir

Ce mercredi 19 novembre 2025, Bassirou Diomaye Faye a présidé le Conseil des ministres. Il en a profité pour mettre en avant six points importants. Les voici :

1- Dialogue social dans les secteurs de l'Éducation et de la Santé

À l'entame de ce Conseil des ministres, le Président de la République a mis l'accent sur le renforcement du dialogue social dans les secteurs de l'Éducation et de la Santé. Il a ainsi expliqué que la stabilité dans ces deux secteurs névralgiques constituait un impératif. De ce fait, il « demande au gouvernement, en relation avec les partenaires de la communauté éducative, notamment les organisations syndicales, de renforcer les concertations et le dialogue social, afin de garantir la continuité des enseignements et apprentissages, le respect du calendrier scolaire et d'accomplir les diligences et mesures administratives attendues dans le cadre des engagements souscrits et accords signés ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Poursuivant, Bassirou Diomaye Faye a mis l'accent sur le suivi permanent du Pacte national de stabilité sociale. Dans cette optique, il engage les ministres chargés de la Fonction publique et du Travail, de l'Éducation nationale et des Finances et du Budget, à « faire la situation globale et l'évaluation générale de l'impact des accords signés avec les syndicats d'enseignants et, chaque ministre, à assurer le suivi régulier du dialogue social dans son département ministériel ».

Par ailleurs, il souhaite que le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public fasse un point mensuel en Conseil des ministres sur l'état d'exécution des engagements du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable.

2- Emploi des jeunes

Par la suite, le Chef de l'État a abordé un autre point crucial : l'emploi des jeunes, qui selon lui constitue une priorité dans l'Agenda national de transformation 2050. Il a ainsi rappelé au Premier ministre l'urgence de prendre toutes les dispositions requises afin d'accélérer la finalisation du nouveau document portant Politique nationale de l'Emploi, avant la fin du mois de décembre 2025.

En ce sens, il souhaite la transformation et l'adaptation des dispositifs de la formation professionnelle et technique, le tout en accélérant :

-la montée en puissance et le développement de la formation duale ;

le renforcement des interventions du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique ;

-la réalisation des centres de formation professionnelle et technique dans l'ensemble des départements du Sénégal.

Pour y arriver, le Président Faye aspire à fédérer toutes les ressources et actions des projets et structures de promotion de l'emploi des jeunes, pour mettre en oeuvre un Programme national de promotion de l'Emploi des Jeunes. La mise en place du Conseil consultatif des Jeunes du Sénégal et la régularité des réunions du Conseil national pour l'Insertion et l'Emploi des Jeunes constituent des éléments primordiaux pour arriver aux fins escomptées.

En outre, « le Chef de l'État rappelle que l'année 2026 sera consacrée à la promotion de l'emploi et au développement de l'économie sociale et solidaire », note la communication.

3- Commémoration du 81e anniversaire du Massacre de Thiaroye et organisation de la Journée des Tirailleurs sénégalais

Le 1er décembre 2025 aura lieu la commémoration du 81e Massacre de Thiaroye, mais aussi la Journée des Tirailleurs sénégalais, des activités phares de l'agenda national, souligne Bassirou Diomaye Faye. Il demande donc au gouvernement, en liaison avec toutes les parties prenantes, de « prendre toutes les dispositions pratiques pour le bon déroulement des cérémonies de commémoration du Massacre de Thiaroye, de finaliser la mise en place fonctionnelle du musée relatif aux évènements de Thiaroye et de poursuivre le travail de recherche scientifique entamé, en vue de rétablir la vérité sur cet évènement historique douloureux, gravé dans notre mémoire collective ».

4- Mise en oeuvre du Programme « Indépendance » dans les chefs-lieux des régions

Dans la suite de sa prise de parole, le Chef de l'État a abordé la question de la mise en place des Pôles territoires, qui contribuent à une démarche d'équité territoriale. Dans cette perspective, il « envisage la célébration de la fête nationale dans les chefs-lieux des régions, autres que Dakar, sous sa présidence, en présence des populations et des autorités civiles et militaires concernées ».

Pour ce faire, il souhaite que le Premier ministre, en liaison avec les parties prenantes, mette en oeuvre, dès l'année 2026, un Programme national de modernisation des infrastructures et équipements des chefs-lieux de région, dénommé « Programme Indépendance », source d'attractivité des territoires et de relance économique.

5- Tourisme et valorisation des potentialités culturelles

Le tourisme constitue, pour le Président de la République, un secteur moteur de croissance économique, de création d'emplois et de promotion du développement durable des territoires. Pour maximiser cela, il souhaite que ses équipes accentuent la mise en oeuvre des programmes de promotion de la Destination Sénégal, tout comme l'accélération de la modernisation des zones touristiques, la valorisation de nos patrimoines culturels et naturels, ainsi que la réalisation soutenue de réceptifs hôteliers et touristiques de classe mondiale sur le territoire national.

Après avoir signifié son attachement au développement de nouvelles zones touristiques, au renforcement de la qualité des offres et prestations touristiques pour améliorer la compétitivité de la Destination Sénégal, il a demandé que l'accent soit également mis sur la sécurisation des zones et sites touristiques à travers le déploiement de dispositifs spéciaux, l'inventaire exhaustif et la valorisation du patrimoine national classé sur l'île de Gorée, et la mise en cohérence des politiques culturelle et touristique.

Poursuivant, il « demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer le bon déroulement de la première édition du Festival ouest-africain des Arts et de la Culture (ECOFEST), prévue du 30 novembre au 05 décembre 2025 à Dakar ».

6- Agenda présidentiel

Pour clôturer ce Conseil des ministres, le Chef de l'État informe qu'il participera, du 23 au 26 novembre 2025, à Luanda en Angola, au Sommet Union européenne / Union africaine.