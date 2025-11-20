Sénégal: BRVM - Plus de 4 milliards de FCFA de transactions enregistrées ce mercredi 19 novembre 2025

De fortes transactions de plus de 4 milliards FCFA ont été opérées au terme de la séance de cotation de ce mercredi 19 novembre 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

La valeur totale des transactions s'est en effet établie à 4,611 milliards FCFA contre 936,843 millions FCFA le mardi 18 novembre 2025. A l'origine de ces fortes transactions, il y a une valeur transigée de 3,700 milliards FCFA sur le compartiment des actions. Le marché a enregistré notamment des transactions portant sur 220 662 actions BOA Côte d'Ivoire pour une valeur de 1 608 681 840 FCFA, 29 111 actions Sonatel pour une valeur de 728 613 010 FCFA et 20 012 actions Société Générale Côte d'Ivoire pour une valeur de 531 417 295 FCFA.

Au niveau des indices, on note une situation contrastée. L'indice BRVM Composite a ainsi fortement progressé de 1,10% à 343,90 points contre 340,16 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 est aussi en hausse de 0,46% à 164,39 points contre 163,63 points précédemment. En revanche, l'indice BRVM Prestige a régressé de 0,21% à 141,82 points contre 142,12points la veille.

La forte hausse de l'indice composite a impacté positivement la capitalisation du marché des actions qui s'est accrue de 144,428 milliards, en s'établissant à 13 259,512 milliards FCFA contre 13 115,084 milliards FCFA la veille.

Celle du marché des obligations connait une baisse de 21,14 milliards, en passant de 10 686,620 milliards FCFA la veille à 10 665,480 milliards FCFA ce 19 novembre 2025.

Pour la 5ème journée consécutive, le titre Unilever Côte d'Ivoire (plus 77,49% à 38 305 FCFA) occupe la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours, suivi respectivement par Solibra Côte d'Ivoire (plus 7,49% à 28 860 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,35% à 2 920 FCFA), NEI CECA Côte d'Ivoire (plus 5,98% à 975 FCFA) et Coris Bank International Burkina Faso (plus 5,71% à 11 100 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Sicable Côte d'Ivoire (moins 6,86% à 2 035 FCFA), UNIWAX Côte d'Ivoire (moins 4,15% à 1 385 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 3,85% à 1 000 FCFA), BICB Bénin (moins 3,33% à 4 930 FCFA) et Société Générale Côte d'Ivoire (moins 2,57% à 26 500 FCFA).