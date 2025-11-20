Afrique: Classement FIFA - Le Sénégal perd une place au niveau mondial mais reste 2e sur le continent

Dakar — Le Sénégal chute d'un rang dans le dernier classement mondial masculin FIFA, passant de la 18e à la 19e place, mais garde sa deuxième position africaine, a appris l'APS de l'instance dirigeante du football mondial, mercredi.

Dix-huitième mondial depuis plusieurs mois, l'équipe nationale du Sénégal a perdu cette position à cause de sa défaite en match amical contre le Brésil (0-2) lors de la fenêtre FIFA de novembre, malgré sa victoire éclatante contre le Kenya (8-0) mardi dernier.

Dans ce nouveau classement, le Sénégal totalise 1648,07 points, enregistrant une baisse de 2,54 points par rapport au mois précédent.

Le Maroc, première équipe africaine, retrouve son 11e rang mondial qu'il avait perdu le mois dernier.

L'Égypte, 34e mondial, conserve sa troisième position africaine malgré une chute de deux rangs. L'Algérie maintient son 35e rang mondial et sa quatrième place africaine. La Côte d'Ivoire perd sa sixième place continentale au profit de la Tunisie.

Éliminé des barrages des qualifications pour la Coupe du monde 2026, le Nigeria continue toutefois de progresser dans le classement mondial, passant de la 41e à la 38e position.

L'Espagne, première du classement mondial depuis août 2025, conserve cette position. Les Espagnols sont sur une série de 26 matchs sans défaite et sont qualifiés pour la prochaine édition de la Coupe du monde, prévue du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Deuxième depuis le mois dernier, l'Argentine garde sa position, de même que la France, troisième. L'Angleterre reste quatrième. La Croatie (10e, +1), vice-championne du monde 2018, fait son retour parmi les dix premiers.

Malte est la nation ayant enregistré la plus forte progression, gagnant cinq places pour se hisser à la 161e position mondiale. De même, les Philippines (136e, +5) et le Turkménistan (137e, +5) progressent de cinq rangs.

La République d'Irlande, qualifiée pour les barrages européens du Mondial 2026, obtient la plus grande progression en termes de points.

À l'inverse, le Salvador est le pays ayant connu le plus grand recul, chutant de six places pour occuper la 100e position mondiale.