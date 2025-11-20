Sénégal: Le chef de l'État fait des recommandations au gouvernement pour sa politique d'emploi

19 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président de la République a évoqué, lors du Conseil des ministres de ce mercredi, plusieurs mesures relatives à l'emploi, dont la décision de lui consacrer une campagne de promotion en 2026.

"L'année 2026 sera consacrée à la promotion de l'emploi et au développement de l'économie sociale et solidaire", a dit Bassirou Diomaye Faye lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement.

"Considérant que l'emploi des jeunes demeure une priorité majeure de l'action du gouvernement, le chef de l'État rappelle au Premier ministre l'urgence de prendre toutes les dispositions requises afin d'accélérer la finalisation du nouveau document portant politique nationale de l'emploi, avant la fin du mois de décembre 2025", est-il écrit dans le communiqué du Conseil des ministres.

Selon la même source, M. Faye a demandé aux membres du gouvernement d"'engager la transformation et l'adaptation des dispositifs de la formation professionnelle et technique".

Il leur recommande d'assurer "la montée en puissance et le développement de la formation duale", de veiller au "renforcement des interventions du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique".

Le président de la République a appelé aussi les ministres concernés à s'atteler à la réalisation des centres de formation professionnelle et technique, dans tous les départements du pays.

"Dans le même sillage, le président de la République [a demandé au gouvernement] de fédérer toutes les ressources et actions des projets et structures de promotion de l'emploi des jeunes, pour mettre en oeuvre un programme national de promotion de l'emploi", ajoute le communiqué du Conseil des ministres.

Bassirou Diomaye Faye a dit tenir, par ailleurs, à la mise en place du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal et à la régularité des réunions du Conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes.

