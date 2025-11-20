Sénégal: Budget général - Les recettes se sont établies à 3254,0 milliards au 3e trimestre 2025

Le ministère des Finances et du budget a publié son rapport d'exécution budgétaire au troisième trimestre 2025.

Selon le document, au troisième trimestre 2025, l'exécution du budget de l'État s'est inscrite dans un environnement économique mondial contrasté, marqué par un ralentissement de la croissance américaine, une reprise modérée dans la Zone euro et une résilience des économies émergentes.

Dans l'espace Uemoa, explique-t-on, l'activité économique resterait bien orientée tandis qu'au niveau national, la croissance du Pib réel demeurerait solide, portée principalement par l'exploitation des hydrocarbures.

«Les recettes du budget général se sont établies à 3 254,0 milliards pour un objectif annuel de 4 668,9 milliards, soit un taux de recouvrement de 69,7%. 3. Les recettes fiscales ont atteint 2 987,9 milliards (soit 72,9% de l'objectif annuel). Elles sont en progression de 211,1 milliards en glissement annuel, soit 7,6%. 4. Les recettes non fiscales ont été collectées pour un montant de 214,2 milliards, représentant 75,8% de l'objectif annuel », renseigne le ministère des Finances.

Il informe que les dons ont atteint 52,0 milliards, soit 18,1% de la cible annuelle. Ils sont constitués de dons budgétaires (3,3 milliards) et de dons en capital (48,7 milliards).

Les ressources de trésorerie ont été mobilisées à hauteur de 3 655,8 milliards, soit 64,0% du besoin annuel de 5 715,6 milliards. Elles sont composées majoritairement des levées sur les marchés financiers évaluées à un montant de 2 775,1 milliards, soit 73,6% des prévisions annuelles.

Les autres instruments d'emprunt dont la mobilisation est conditionnée à la réalisation effective des investissements ou prestations y relatifs sont moins performants (Emprunts projets) avec un taux de mobilisation de 62,5%. Les ressources de trésorerie mobilisées, sur les neufs premiers mois de l'année 2025 ont permis de couvrir l'ensemble des charges de trésorerie constatées à fin septembre 2025 ainsi que le déficit budgétaire de 1059,0 milliards.

Les dépenses totales du budget général ont été maitrisée à hauteur de 4 313,0 milliards, correspondant à 67,8% des prévisions de la Lfr 2025 (6 364,5 milliards). 8. Concernant les dépenses ordinaires, elles ont atteint 3 220,8 milliards (72,7% des prévisions budgétaires), portées essentiellement par les transferts courants (1 169,4 milliards) et la masse salariale (1 082,8 milliards). Les charges financières de la dette se sont situées à 705,7 milliards, traduisant la prise en charge des emprunts bancaires contractés hors autorisation parlementaire.

S'agissant des dépenses en capital, elles ont été réalisées à hauteur de 1 092,2 milliards à fin septembre 2025, représentant 56,4% des prévisions de la Lfr. Les investissements sur ressources internes ont atteint 418,9 milliards (soit un taux d'exécution de 71,4%), et ceux sur ressources externes 673,3 milliards (49,9% de réalisation). Les transferts en capital ont connu une exécution globalement satisfaisante avec 378,1 milliards pour une cible de 437,7 milliards (soit 86,4%), tandis que les investissements directs de l'État sont demeurés relativement faibles, atteignant 40,8 milliards (soit 27,4%).