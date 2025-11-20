Un grave projet d'attentat visant les installations gazières de la société FOXTROT, à Avagou, dans le département de Jacqueville, a été déjoué grâce à l'action rapide de la Gendarmerie Nationale. Le Procureur de la République près le Tribunal de première instance d'Abidjan a révélé, ce 19 novembre 2025, les conclusions des premières investigations.

Dans la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 octobre 2025, un groupe d'individus avait tenté d'incendier la chambre de transfert de gaz de FOXTROT, une infrastructure hautement stratégique située à 9 kilomètres de Jacqueville. Selon le communiqué du Parquet, l'attaque, si elle avait abouti, aurait pu entraîner des conséquences « incalculables », compte tenu de la sensibilité du site et du risque d'embrasement de la plateforme en mer située à Vridi.

Les enquêtes menées par la Gendarmerie nationale ont permis l'interpellation de sept suspects à Sassako-Bégniny, dans la même localité. Tous ont reconnu leur implication dans la préparation et l'exécution de l'opération criminelle. Le Procureur identifie comme principal commanditaire un certain LOBO TEVY DEGNY GERMAIN, alias "Volcan", présenté comme l'initiateur et acteur central du plan.

Le mode opératoire envisagé consistait à utiliser des cocktails Molotov pour mettre le feu aux installations de FOXTROT. L'objectif, selon les aveux du chef présumé, était double : provoquer un incendie susceptible d'atteindre la plateforme gazière de Vridi et créer une situation de terreur destinée à empêcher la tenue de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025.

Déférés le 19 novembre 2025 devant la Section antiterroriste du Tribunal d'Abidjan, les sept individus ont été placés sous mandat de dépôt. Une information judiciaire a été ouverte pour actes terroristes, attentat et complot contre l'autorité de l'État, atteinte à l'ordre public et tentative d'incendie d'installation sensible.

Les faits sont sanctionnés par la loi n°2015-493 du 7 juillet 2015 relative à la répression du terrorisme, telle que modifiée, ainsi que par plusieurs dispositions du Code pénal.

Le Procureur de la République assure que les investigations se poursuivent afin d'identifier d'éventuels complices et de déterminer l'étendue du réseau.