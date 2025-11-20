Cote d'Ivoire: Filière des petits ruminants - Prum-Tech, un pas décisif vers la modernisation

L'Interpru a lancé à Abidjan une plateforme digitale inédite pour structurer, professionnaliser et sécuriser la filière des petits ruminants, grâce à un partenariat technologique avec Bmi-wfs.

La filière des petits ruminants a amorcé une transformation majeure avec le lancement officiel de Prum-Tech, première plateforme numérique dédiée à la traçabilité, au suivi et à la modernisation de ses activités. Présentée le mardi 18 novembre 2025 à Cocody, cette innovation marque l'entrée résolue de l'interprofession dans une nouvelle ère.

Fruit d'un partenariat avec Business management invest-world financial services (Bmi-wfs), Prum-Tech doit permettre de structurer l'ensemble des maillons de la chaîne - production, transformation, commercialisation et distribution.

Dagnogo IBrahima , sous directeur, et représentant du directeur des organisations professionnelles et de l'appui au financement au ministère des Ressources Animales et Halieutiques, a salué un « jalon décisif » pour la filière, engagé à accompagner sa professionnalisation.

La cérémonie a rassemblé éleveurs, transformateurs, organisations professionnelles et responsables publics. Tous ont été invités à s'approprier cet outil destiné à accélérer la modernisation du secteur.

« Cette plateforme va révolutionner la production agricole et animale et doter les acteurs des outils nécessaires pour évoluer », a assuré Jean Essimaud Amani, directeur général adjoint de Bmi-wfs . Il souligne une avancée majeure : constitution d'une base de données exhaustive, sécurisation des transactions grâce à une solution monétique intégrée et délivrance de cartes de membres numériques.

Pour l'INTERPRu, reconnue officiellement en mars dernier, cette digitalisation est un levier stratégique. Le président du conseil d'administration, le Général Gaoussou Soumahoro, a rappelé que l'initiative s'inscrit dans la dynamique de la Politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'agriculture (Ponadepa) et répond à l'exigence d'une gestion transparente, performante et conforme aux ambitions nationales en matière de sécurité alimentaire.

Après six mois de travaux avec l'entreprise financière, la plateforme permettra de piloter de manière unifiée la trentaine de projets du plan stratégique : recensement des acteurs, structuration coopérative, inclusion financière, traçabilité, vaccination gratuite, collecte des données et contrôle des flux.