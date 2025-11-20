Le porte-parole du maire d'Adjamé, Basile Ouattara, a tenu à apporter une mise au point concernant la collaboration entre le District autonome d'Abidjan et la municipalité d'Adjamé. Une clarification jugée nécessaire face aux critiques récemment formulées à l'encontre du député-maire Farikou Soumahoro.

Dans une déclaration diffusée le 17 novembre 2025, Basile Ouattara a appelé à la retenue et à l'apaisement, tout en exprimant son incompréhension face aux attaques visant le premier magistrat de la commune.

À l'origine de la polémique

Le 11 novembre 2025, un reportage de RTI 2 a présenté plusieurs travaux réalisés dans la commune d'Adjamé, mettant en avant les initiatives qui améliorent le cadre de vie des populations. Parmi ces réalisations figurent notamment les chantiers d'embellissement des 220 logements, qui offrent un nouveau visage à ce sous-quartier.

Suite à cette diffusion, des voix se sont élevées sur les réseaux sociaux et dans certains médias pour accuser le maire Farikou Soumahoro de s'attribuer des projets menés conjointement avec le District autonome d'Abidjan. Selon ces critiques, le reportage laisserait entendre que ces travaux relèvent uniquement de l'action municipale.

Un appel à la lucidité et à la cohésion

Face à ces interprétations qu'il juge « tendancieuses », Basile Ouattara, également conseiller technique du maire, a dénoncé des réactions « épidermiques » traduisant, selon lui, « une méconnaissance du fonctionnement institutionnel et des relations entre les entités décentralisées, en particulier entre le District autonome d'Abidjan et les communes qui le composent ».

Il a invité les contestataires à encourager plutôt la collaboration entre le ministre-gouverneur Cissé Bacongo et le député-maire Farikou Soumahoro, une coopération dont « la seule finalité demeure le bien-être des populations, conformément à la vision du Président de la République Alassane Ouattara ».

Une collaboration institutionnelle assumée

Rappelant les bases de cette synergie, Basile Ouattara a souligné que dès sa nomination, le ministre-gouverneur Cissé Bacongo a instauré un cadre permanent de concertation avec les maires du District, afin d'assurer la cohérence et l'efficacité des politiques publiques.

« Si cette initiative n'a pas été suivie par tous les premiers magistrats des communes, le maire d'Adjamé, fort de son expérience, s'est pleinement engagé dans cette dynamique », a-t-il précisé. Il a rappelé que Farikou Soumahoro a accompagné le gouverneur dans des opérations majeures, notamment les campagnes de déguerpissement et de réorganisation urbaine, facilitant ainsi la réalisation de nombreux chantiers dans la commune.

Pour lui, la municipalité, consciente du rôle central du District -- véritable bras séculier de l'État -- entend poursuivre cette collaboration au service du développement local.

« Alors que cette belle dynamique devrait inspirer d'autres communes, certains cherchent malheureusement à opposer les deux entités et leurs responsables », a déploré le porte-parole.