Dans sa mission de promotion des droits de l'enfant, l'Unicef Côte d'Ivoire s'investit chaque jour pour que tous les enfants aient droit à l'éducation. Dans cette dynamique, l'institution a nommé Edith Brou, spécialiste ivoirienne du digital, en tant que championne de l'Unicef pour l'éducation numérique.

Une convention a été signée entre la nouvelle championne et le Représentant résident de l'Unicef, Jean François Basse.

La cérémonie s'est déroulée au siège de l'organe onusien à Cocody-Riviéra Golf (Abidjan). À travers cette convention, plus de 10 mille enfants accèderont à des contenus éducatifs via une plateforme digitale dénommée « ma classe digitale mobile ».

Selon Edith Brou, ce mandat deux ans qui l'engage auprès de l'Unicef s'articulera autour de deux axes. Tout d'abord, elle rencontrera les parents d'élèves du Nord et de l'Ouest, du Sud, du Centre et de l'Est, notamment ceux dans des zones les plus reculées. Objectif: sensibiliser ces parents à s'inscrire dans cette dynamique et mieux suivre la scolarité de leurs enfants.

Elle rencontrera également les dirigeants du secteur privé, en particulier les entreprises dans le secteur des technologies qu'elle côtoie au quotidien. Elle plaidera auprès de celles-ci afin que des budgets Rse (Responsabilités sociétale des entreprises) soient alloués à l'école. Ces entreprises permettront de garantir ainsi une éducation de qualité pour chaque enfant, où qu'il vive, partout sur le territoire national. « Chers dirigeants d'entreprises, nous savons que le secteur privé est le moteur de l'innovation. Nous savons que vous avez le pouvoir d'accélérer, de démultiplier et d'étendre l'impact », les invite-t-elle.

De façon pratique, selon Jean François Basse, Edith Brou devra accompagner ce projet de digitalisation de l'école que l'Unicef aide à mettre sur pied pour permettre à certains élèves dans les zones reculées d'avoir accès à l'éducation. Il explique que les enfants sont familiarisés à tout ce qui concerne le web à travers le téléphone. Il s'agira pour lui de transformer cette opportunité-là en possibilité pour chacun d'eux d'exercer son droit à l'éducation. Des équipements (des Digibox) seront installés dans des localités. Ils seront munis de tablettes alimentées à l'énergie solaire. A travers ces tablettes, des milliers d'enfants accèderont aux différents contenus éducatifs.

Cette nouvelle nomination de l'Unicef pour la promotion de l'éducation pour tous les enfants s'inscrit dans le cadre des festivités de la célébration de la Journée mondiale de l'enfance prévue le 20 novembre de chaque année.