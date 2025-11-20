Cote d'Ivoire: Digitalisation de l'école - Edith Brou nommée championne pour accompagner un projet au profit de 10 mille enfants

18 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Edouard Koudou

Dans sa mission de promotion des droits de l'enfant, l'Unicef Côte d'Ivoire s'investit chaque jour pour que tous les enfants aient droit à l'éducation. Dans cette dynamique, l'institution a nommé Edith Brou, spécialiste ivoirienne du digital, en tant que championne de l'Unicef pour l'éducation numérique.

Une convention a été signée entre la nouvelle championne et le Représentant résident de l'Unicef, Jean François Basse.

La cérémonie s'est déroulée au siège de l'organe onusien à Cocody-Riviéra Golf (Abidjan). À travers cette convention, plus de 10 mille enfants accèderont à des contenus éducatifs via une plateforme digitale dénommée « ma classe digitale mobile ».

Selon Edith Brou, ce mandat deux ans qui l'engage auprès de l'Unicef s'articulera autour de deux axes. Tout d'abord, elle rencontrera les parents d'élèves du Nord et de l'Ouest, du Sud, du Centre et de l'Est, notamment ceux dans des zones les plus reculées. Objectif: sensibiliser ces parents à s'inscrire dans cette dynamique et mieux suivre la scolarité de leurs enfants.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle rencontrera également les dirigeants du secteur privé, en particulier les entreprises dans le secteur des technologies qu'elle côtoie au quotidien. Elle plaidera auprès de celles-ci afin que des budgets Rse (Responsabilités sociétale des entreprises) soient alloués à l'école. Ces entreprises permettront de garantir ainsi une éducation de qualité pour chaque enfant, où qu'il vive, partout sur le territoire national. « Chers dirigeants d'entreprises, nous savons que le secteur privé est le moteur de l'innovation. Nous savons que vous avez le pouvoir d'accélérer, de démultiplier et d'étendre l'impact », les invite-t-elle.

De façon pratique, selon Jean François Basse, Edith Brou devra accompagner ce projet de digitalisation de l'école que l'Unicef aide à mettre sur pied pour permettre à certains élèves dans les zones reculées d'avoir accès à l'éducation. Il explique que les enfants sont familiarisés à tout ce qui concerne le web à travers le téléphone. Il s'agira pour lui de transformer cette opportunité-là en possibilité pour chacun d'eux d'exercer son droit à l'éducation. Des équipements (des Digibox) seront installés dans des localités. Ils seront munis de tablettes alimentées à l'énergie solaire. A travers ces tablettes, des milliers d'enfants accèderont aux différents contenus éducatifs.

Cette nouvelle nomination de l'Unicef pour la promotion de l'éducation pour tous les enfants s'inscrit dans le cadre des festivités de la célébration de la Journée mondiale de l'enfance prévue le 20 novembre de chaque année.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.